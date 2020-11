El Valencia vuelve al trabajo y no descansará hasta el sábado

Valencia, 9 nov (EFE).- El Valencia regresó este lunes al trabajo tras su triunfo del domingo ante el Real Madrid y, según el plan de trabajo del cuerpo técnico que dirige Javi Gracia, no descansará al menos hasta el próximo sábado pese al parón de la Liga por los compromisos de selecciones.



En la ciudad deportiva, los jugadores titulares ante el Real Madrid se ejercitaron en el gimnasio y los que no lo fueron, junto a los que no jugaron y a varios futbolistas de las categorías inferiores, trabajaron en uno de los campos de Paterna. No se ejercitaron con sus compañeros los lesionados Mouctar Diakhaby y Jasper Cillessen.



Normalmente, el Valencia tiene una sesión de recuperación al día siguiente de jugar, libra dos días después y vuelve al trabajo al tercero para preparar su siguiente duelo, pero en este caso está previsto que la plantilla se ejercite de lunes a viernes y, previsiblemente, libre el fin de semana.