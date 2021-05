Voro y su "reto brutal" en el Sánchez-Pizjuán

Voro advierte a los suyos que una, vez tienen la salvación virtualmente asegurada, deben luchar por no caer en la relajación y señaló que espera que se vea un equipo "atrevido" en el Sánchez-Pizjuán.

"Tenemos que luchar para que la liberación no nos lleve a bajar los brazos. El equipo está trabajando bien. Queremos que sea vea un equipo atrevido, liberado y que crezca. Que esté en situación de ganar y que esté vivo los noventa minutos", explicó el técnico del Valencia.

Voro admitió que tras haber alcanzado los 39 puntos con su triunfo ante el Valladolid del pasado domingo el final de la Liga lo afrontan "desde otra perspectiva". "El equipo necesitaba liberarse de la ansiedad y la presión y ahora tenemos la posibilidad de ir a competir contra un grandísimo rival. Es un reto dar un rendimiento ante uno de los mejores equipos de España, que está peleando la Liga. Tras su empate la distancia es más grande, pero ha llegado en un muy buen estado de forma al final de la temporada", señaló en referencia al Sevilla FC.

"Ahora el reto es seguir creciendo desde la tranquilidad que nos da esta situación. Ganar los máximos puntos posibles y que el equipo compita hasta el final. Es verdad que en situaciones así puede haber una cierta dejación y nuestro trabajo es intentar que eso no ocurra. Es nuestra obligación y por respeto a los compañeros debemos dar lo máximo y una buena imagen, ser un equipo con alma", reclamó.

El entrenador valenciano, en este sentido, avanzó que no hará grandes rotaciones en este tramo final de la campaña aunque ya no haya peligro de descenso. "El objetivo es sumar los máximos puntos y el planteamiento es poner las máximas garantías. No vamos a repartir minutos para que todo el mundo juegue y se sienta contento. La línea es competir para ganar los máximos puntos", afirmó Voro, que descartó "rotundamente" dar descanso a jugadores que pueden ir a la Eurocopa.

El técnico señaló también que podía dar continuidad al sistema con tres centrales que puso ante el Valladolid y que el equipo había usado antes frente al Barcelona o cambiarlo en función de cada partido. "Los futbolistas te cambian los sistemas, lo que queremos es dotar al equipo de un cierto balance entre el ataque y la defensa. Estamos abiertos a considerar a jugar con el sistema que pensemos que nos puede ir mejor y en función del rival. En cada momento, usaremos la variante que pensemos que le va mejor", explicó.

"Es la primera vez que he jugado con defensa de tres como entrenador pese a que toda mi vida jugué como central derecho en una defensa de tres. Lo que buscamos es que según las características de los futbolistas el equipo tenga las mejores opciones para atacar y defender", insistió.

Voro dijo que no han cambiado la preparación porque el partido sea como visitante y el equipo lleve meses sin ganar fuera de casa y señaló que el principal problema no será el escenario sino el rival. "No nos planteamos si es fuera o es en casa. No es casualidad de que el Sevilla haya estado compitiendo por el título, aunque ahora tenga menos opciones. Para nosotros es un reto brutal. Es uno de los rivales más difíciles de la temporada. A ver si podemos ponerlos en problemas", concluyó.