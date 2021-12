Bordalás dice que le consta que se trabaja en reforzar al equipo en invierno

Valencia, 10 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que le consta que el club ?trabaja para ver las posibilidades? que tienen para mejorar la plantilla en el ?mercado de invierno? y dijo que clubes como el de Mestalla están obligados a ese trabajo.



?Los equipos importantes como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para intentar reforzar al equipo en el mercado?, señaló el técnico en una rueda de prensa en la que dijo que confía en que lleguen esos refuerzos tras la reunión que en su día tuvo con el máximo accionista Peter Lim.



?En la ultima reunión telemática con Lim hablamos de que íbamos a ponerlo encima de la mesa y estamos en ello?, afirmó el entrenador que dijo que habla cada día con el presidente Anil Murthy ?en armonía? y también con ?el director deportivo? Miguel Ángel Corona.



El entrenador dijo que tiene ?analizada la plantilla de principio a fin, virtudes y necesidades? y que ha trasladado esa información para que se trabaje en consecuencia. También apuntó que la lesión y recaída del central Gabriel Paulista no ha cambiado su análisis.



?La lesión de Paulista no cambia la percepción, el análisis es más extenso y no cambia salvo que sea una lesión importante y pierdas un jugador para toda la temporada. Pero eso pasaría no en el Valencia, en cualquier equipo?, apuntó. E