Bordalás: "No me obsesiona ahora el puesto del equipo"

Bordalás: "No me obsesiona ahora el puesto del equipo"

Valencia, 30 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró antes de medirse este viernes al Espanyol y ante la posibilidad de que el equipo entre en puestos de la Liga de Campeones que no le ?obsesiona ahora el puesto", aunque añadió que ?ojalá? sea así.

?Es lo que deseamos todos y lo vamos a intentar, sin duda. A ver si somos capaces de lograr una victoria y comernos las uvas con otro triunfo?, señaló en rueda de prensa.

Bordalás explicó que dos de los casos de covid-19 que ha tenido el equipo, Jason Remeseiro y Cristiano Piccini, ya lo han superado y que podrá contar con ellos, aunque apuntó que el primero no ha podido entrenar aún con el equipo y admitió la desazón que la nueva ola ha creado.

?Lo afrontamos con una mala sensación porque lo que ocurre no es bueno para nadie y siempre es un contratiempo. Ha habido equipos con peor suerte, con más jugadores positivos y otros con menos, pero esto no se puede elegir?, señaló.

?Siempre es un contratiempo para todos. Hace semanas todo volvía a la normalidad y aunque ahora se presentan estos nuevos casos y nos quedamos sin jugadores importantes, no es momento de lamentarse sino de intentar hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos?, afirmó.

Bordalás agregó que respeta pero no comparte decisiones como la de bajar el aforo de los estadios. ?Esta nueva variante no es tan agresiva. Sí que hay muchos contagios pero no podemos parar las actividades habituales del fútbol. Confiemos en que volvamos al punto más alto en breve y nos podamos olvidar del covid-19?, apuntó.

El técnico dijo que desconocía las bajas que pueda tener el Espanyol por esta cuestión, aunque el club catalán anunció siete casos y cinco de jugadores. ?No es eso lo que más me preocupa. Estamos pensando en nosotros y en hacer un gran partido?, señaló.

?Enfrente tendremos un rival de mucho nivel, con grandes argumentos sobre todo delante. Estamos mentalizados a pesar de las bajas, las hemos tenido en las últimas semanas y el equipo ha respondido?, afirmó.

Bordalás confirmó las bajas de Dimitri Foulquier, Gabriel Paulista y Toni Lato, pero señaló que los dos primeros ya están muy cerca de poder reaparecer aunque no pueden apresurarse.