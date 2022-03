Hugo Guillamón explica cómo reclutó a Bryan Gil para el Valencia

Hugo Guillamón, futbolista del Valencia CF, se pasó por los micrófonos de Radio Marca para repasar la actualidad de su actual club, explicando entre otras cosas cómo fue su papel a la hora de reclutar a Bryan Gil cuando comenzó a publicarse de que el extremo andaluz podía dejar el Tottenham Hotspur y convertirse en nuevo jugador valencianista. "A Bryan Gil le mandé un mensaje cuando empezaron a salir los rumores de su llegada: le dije que no dudase ni un momento para que fichase en invierno por el Valencia", argumentó el central y centrocampista haciendo valer la amistad que les une al ser compañeros habituales en los escalafones inferiores de la selección española.

Sin duda alguna, la fecha que tiene todo el valencianismo marcada en rojo es el próximo sábado 23 de abril, día en el que el Valencia CF jugará la final de la Copa del Rey contra el Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja. A pesar de eso el joven futbolista aseguró que la tienen aparcada y que ahora la prioridad es hacerlo lo mejor posible en LaLiga para llegar de la mejor forma posible a esa cita. Así se lo ha transmitido su entrenador, José Bordalás. "Bordalás ya nos dijo al acabar el partido que queda muy lejos la final de Copa y lo importante ahora es seguir creciendo en la Liga. Tenemos que seguir mejorando ahí"

Cuestionado por cómo fue su adaptación al máximo nivel, Guillamón fue bastante franco y argumentó que al principio le costó mucho. "Nunca había estado en Primera división. El fútbol es más rápido, tienes que estar con los cinco sentidos. De central estaba más tranquilo, lo veía todo de cara, no tenía la presión de tener rivales a mi espalda".

Uno de los cambios que ha sufrido ha sido la adaptación al centro del campo después de comenzar de central. Una transición que ha completado con su nuevo técnico. "Bordalás me explicó desde el primer día qué futbolista quería que fuese. Como central lo ves todo de cara, ahora como mediocentro me dice que no deje de correr".

Hugo Guillamón ha llegado a un principio de acuerdo para renovar su contrato con el Valencia, donde estará hasta 2026, antes acababa en 2023, y tendrá una cláusula de rescisión de unos 80 millones de euros. Además su salario se verá considerablemente aumentado ya que estaba inmóvil desde 2020.