Problemas para el Valencia de cara a la final de Copa del Rey contra el Betis

Gabriel Paulista acabó lesionado contra el Rayo Vallecano y está a la espera de pruebas para determinar la gravedad de la dolencia; no es el único tocado en el equipo de José Bordalás

El Valencia CF tiene como principal objetivo en esta recta final de temporada el ganar la final de Copa del Rey que jugará contra el Real Betis Balompié este próximo sábado 23 de abril para alzarse así con el título en el estadio de La Cartuja. Un partido que comienza a complicársele desde los días previos, pues el equipo que entrena José Bordalás está sufriendo multitud de infortunios que pueden debilitarlo, cebándose estos especialmente con la defensa que, dicho sea de paso, no es la línea más potente actualmente de la escuadra del Turia. El último en caer ha sido Gabriel Paulista, el cual es seria duda para jugar la final contra el Real Betis, pero no es el único zaguero del Valencia CF que puede perderse el encuentro por el título.

El Valencia CF cerró ayer la jornada 31 de LaLiga contra el Rayo Vallecano, choque que finalizó con igualada a uno, en el que sufrió varios contratiempos en forma de lesión. La más grave, de índole muscular, fue la sufrida por Gabriel Paulista, el cual cayó en la jugada del gol que anotó Sergi Guardiola en el minuto 84 y por la que tuvo que pedir el cambio, siendo relevado por Eray Cömert.

"Me he equivocado yo. Hemos jugado con defensa de tres centrales para que hiciera menos esfuerzos en los últimos partidos, pero en Vallecas hemos jugado con dos y me he equivocado", afirmó José Bordalás en rueda de prensa tras el encuentro.

El Valencia CF someterá a pruebas médicas a Gabriel Paulista próximamente para determinar el alcance de la lesión, pero en el vestuario de Mestalla se es bastante pesimista a sólo once días de que se juegue la final de Copa del Rey contra el Real Betis Balompié.

Alderete y Musah, jugadores del Valencia CF, también están tocados

Otros dos futbolistas del Valencia CF que arrastran molestias y que llegarán algo justos de forma física para la final de Copa del Rey son Omar Alderete y Yunus Musah. Omar Alderete acabó el choque contra el Rayo Vallecano renqueante y con aparentes molestias, pero se espera que esté disponible para la final del sábado 23.

Más dudas presenta Yunus Musah, el cual se someterá también a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión, ya que se marchó asistido por problemas en el abductor derecho, ya que se pudo ver como el joven se echó la mano a esa parte de su pierna.