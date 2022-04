Zorío rebaja la oferta a Lim a 212 millones y fía sus opciones al derecho de tanteo

Valencia, 27 abr (EFE).- El exvicepresidente económico del Valencia Miguel Zorío presentó este miércoles una nueva oferta por la mayoría accionarial del club de Mestalla que tiene el empresario Peter Lim que baja de los 248 millones de hace unos meses a 212 millones por las pérdidas del club pero asumió que el inversor no aceptará su propuesta y fía sus opciones para comprar el club al ?derecho de tanteo? que se incluyó en su día en el contrato con el que se hizo con la entidad.

En septiembre de 2021, Zorío presentó una primera oferta y explicó que se le pagarían a Lim ?al contado? 194 millones por sus acciones y 54 de los préstamos que ha hecho al club y que además se dispondría de 120 millones para acabar el estadio que estaría finalizada en tres años.

Tras haber negado el club que estuviera en venta el paquete, el economista explicó que en diciembre ?un abogado español? que hace de intermediario le volvió a decir la cifra de 450 millones ?algo que ningún loco le va a pagar?.

Este miércoles, Zorío explicó que más allá de la rebaja en el precio, los términos son los mismos. Además indicó que ha sido presentada ante notario, que la enviará al abogado de Lim y que es válida hasta diciembre de 2022. También reiteró su plan para redistribuir las acciones que él mismo compraría entre los abonados del club con sus pases.

El economista dio por hecho que la propuesta será nuevamente rechazada y advirtió que la que presente en enero de 2023 será aún menor por las pérdidas en las que va a incurrir la entidad. ?Las volveremos a quitar y serán cuantiosas?, advirtió.

Además, dijo que se mantiene el plan para acabar el estadio y que hay una constructora y un banco que respaldan sus propuestas aunque volvió a no desvelarlos ?por confidencialidad?, aunque dijo que las autoridades públicas que deben saber los nombres ya lo saben.

?Lo fundamental es el derecho de tanteo, no es importante que Lim salga y diga que no se vende. Lo único que hicieron bien Amadeo (Salvo) y Aurelio (Martínez) y lo hicieron sin darse cuenta porque si no, no lo habrían hecho es poner esa cláusula del derecho de tanteo para los pequeños accionistas. Tenemos quince días y eso es lo que le obligará a pasar por aquí?, apuntó.

?Cuando tenga una oferta en firme debe presentarla en una junta y si se la iguala se queda aquí. Pusieron esa cláusula y lo hicieron pensando que nadie sería capaz de montar una oferta porque eso no se puede conseguir a no ser que lo tengas trabajado?, añadió.

Zorío dijo que tienen ?cogido? a Lim con esa cláusula pero que lo importante es ?mantener viva? la oferta para estar preparados para ese momento. ?El piso es suyo, si no quiere vender nadie le puede forzar pero el Valencia perderá unos setenta millones este año y el que viene una cifra similar?, auguró.

?Le va a costar cada año la fiesta 50 millones. No puede construir el estadio como quería y ese panorama lo va a tener tres años. Así que debe decidir entre poner 150 millones o recoger 212?, explicó.

?No conozco a nadie a quien le guste perder cincuenta ?kilos? al año, por mucha fortuna que tenga. Es muy probable que en verano se lo plantee. Con una ATE caducada, sin poder hacer negocio con el viejo Mestalla, sin poder hacer negocios con jugadores porque es un equipo de jugadores alquilados y con un estadio en el que le dicen de todo. Si es algo no es tonto así que optará por vender y si lo hace lo importante es que estemos preparados?, reiteró. EFE

1010146

Nhp sm /ea