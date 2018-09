Bonera: El equipo no me ha disgustado a pesar de este arranque

El defensa italiano Daniele Bonera dijo este viernes que, a pesar de los resultados adversos obtenidos en los primeros partido de LaLiga, el equipo no le ha disgustado en el arranque de competición

"Evidentemente cometimos errores que nos costaron demasiado. La verdad es que nos han tirado poco y nos han marcado fácil, pero el equipo no me disgustó. En el partido con el Girona sí que fallamos en la segunda parte, atacamos pero no lo hicimos bien. Sabemos dónde mejorar y estamos trabajando en eso", dijo en rueda de prensa.

"Hablar solo de mala suerte no sería justo. Hay errores y eso es verdad, pero el problema es que hemos tenido errores en dos partidos y los has perdido los dos, lo que los hace muy evidentes. La temporada es larga, debemos mejorar en la concentración atrás, pero yo no estoy preocupado", añadió.

El central italiano aseguró que el equipo está bien, pero añadió que con dos derrotas y un empate saben que deben reaccionar ya. "Vamos a Leganés con la idea de ganar, aunque sabemos que nuestra obligación es la de ganar siempre. Pero yo al equipo no lo veo preocupado, lo veo trabajando bien y con ganas de revertir esto", apuntó.

El defensa del Villarreal reconoció que la plantilla es consciente de que afrontan un calendario "complicado" pero considera que cuentan con "una buena plantilla" para afrontarlo. "Somos optimistas y no nos preocuparemos antes, tenemos que trabajar para afrontarlo de la mejor manera", comentó.

Además, dijo estar "muy contento y agradecido" al club por apostar por él y que el entrenador le mostraron su interés por su continuidad.

Bonera, de 37 años, explicó que ya se encuentra recuperado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y tras entrenar toda la semana sin problemas ahora quiere centrar su trabajo en adquirir el ritmo de partidos.

El veterano central de Brescia destacó el regreso a la actividad de Cazorla. "Es una sorpresa muy grande, no lo conocía personalmente y he visto un chico que con todo lo que ha pasado es siempre muy positivo. Se ha integrado en el grupo desde el primer momento y es una alegría para mí poder estar con él esta temporada", dijo.