Ancelotti: "No pienso que el planteamiento fuera erróneo"

Madrid, 25 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió el planteamiento por el que apostó ante el Villarreal, en el empate sin goles en el estadio Santiago Bernabéu, y aseguró que fue "correcto" y que lo más positivo es que siguen líderes en solitario.



"No pienso que el planteamiento fuera erróneo, era correcto", se defendió Ancelotti en rueda de prensa tras apostar por Fede Valverde como lateral derecho.



"Valverde me ha gustado porque puede jugar en cualquier sitio. Tenemos que ver cual es el mejor, para mi no es lateral derecho pero apostamos por Rodrygo de extremo y Vinicius en la izquierda. Necesitaba laterales que empujaran mucho", analizó.



Para Ancelotti la responsabilidad del bajón en la brillantez de su equipo estuvo en el Villarreal. "Ha sido muy complicado jugar entre líneas porque ellos estaban muy cerrados. Hemos intentado presionar más arriba pero tuvimos dificultades".



"Hemos cambiado la segunda parte, Modric ayudó más en la presión y tuvimos más control, tuvimos una buena oportunidad para marcar y metimos intensidad, pero ante el Villarreal es muy complicado", añadió.



Ancelotti admitió que su equipo no hizo "el mejor partido de la temporada" y resaltó los problemas que encontraron por la idea por la que apostó Unai Emery.



"El Villarreal ha tenido buena posesión, manejando muchos balones por el portero. Me importaba que cuando hemos presionado no hemos tenido dificultades. Han sido peligrosos a la contra en la primera parte y Courtois está ahí. Lo positivo es que seguimos adelante y por esto no estoy triste. No ha sido la mejor noche y es difícil ganar, pero seguimos líderes en Liga y es lo que importa".