Emery coincide en todo con Lopetegui, en los elogios al Sevilla y en la necesidad de no pensar aún en la Champions

Emery coincide en todo con Lopetegui, en los elogios al Sevilla y en la necesidad de no pensar aún en la Champions VCF

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, afirmó en rueda de prensa que su equipo tiene, con motivo de la visita de este sábado al Sevilla FC, la oportunidad de cambiar su situación a pesar de que el rival es un equipo muy sólido y que pierde en muy pocas ocasiones.

"Contra los equipos de arriba y top hemos hecho grandes partidos, pero no hemos ganado. Vamos a ver si somos capaces de desequilibrar su sistema defensivo y podemos ganar", dijo el de Hondarriba, que vuelve a la que fue su casa durante tres años y medio, el Ramón Sánchez-Pizjuán, y donde dejó una profunda huella conquistando la Europa League en tres ediciones consecutivas.

Precisamente porque conoce bien al Sevilla FC, Emery remarca que el duelo exige máxima concentración y no pueden pensar aún en la Champions, donde el miércoles se juega seguir o caer eliminado, lo mismo que le ocurre a los de Lopetegui: "Para nosotros es un reto acercarnos a equipos como el Sevilla y tener la oportunidad de ganarles. Tanto el Sevilla como nosotros representaremos esta semana al fútbol español en Europa, pero conocemos la importancia de LaLiga para seguir en competiciones europeas".

"La clasificación está ahí y en 38 jornadas marcará la posición que merece cada uno. Ahora no estamos donde queremos. Afrontamos este partido con tres puntos en juego. Estamos centrados en nosotros, en seguir creando y generando confianza en el equipo para encontrar esa regularidad. Conforme edifiquemos fortalezas en el equipo, se irá viendo en los partidos y en la clasificación", insistió.

Para el vasco, lo más importante, más allá de la clasificación, va a ser recuperar sensaciones, puesto que este no es el momento de pensar en el encuentro del miércoles ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Sobre sus delanteros, explicó que Danjuma es un punta aunque juegue en banda con características "del tipo de Mbappé o Cristiano", ya que siempre va de cara a la portería pues se trata de un jugador con potencia.

"Siempre que ha jugado Gerard ha sido con dos puntas, no ha sido un solo referente arriba. Meter más puntas o menos nos puede restar equilibrio y ya no somos lo que somos. Con un partido abierto y sin equilibrio no nos posiciona como yo quiero", agregó.

"Tenemos dos delanteros como Boulayé y Paco Alcácer, jugadores que han tenido molestias y problemas, por lo que trabajamos para que estén bien. Día es un jugador que nos sirve para correr al espacio. En definitiva encontramos que tenemos muchas alternativas y que debemos utilizar a los jugadores en cada momento", concluyó.