Iraola: "Se nos ha escapado el partido en dos jugadas en cinco minutos"

Vila-real (Castellón), 12 dic (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, afirmó que a su equipo se le había escapado el partido "en dos jugadas durante cinco minutos" y que, a lo largo del encuentro, habían fallado muchas ocasiones.



"Son dos acciones que marcan el partido -prosiguió el técnico en rueda de prensa- ya que tras el 1-0 hemos estado desenchufados y lo hemos pagado, puesto que hasta entonces estábamos bien en el encuentro".



"Este campo no era fácil, pero el problema ha estado en que nos ha faltado gol. Me voy con la sensación de que lo hemos intentado, pero ese rato malo nos ha perjudicado. Hemos tenido opciones para marcar y meternos en el partido, pero no hemos acertado", continuó.



Indicó que compartía el enfado de sus jugadores con la falta a su portero en el 1-0, ya que poco antes le habían pitado una similar en contra por una falta sobre Rulli, mientras que del penalti señaló que venían de uno en contra en Mestalla y hoy les había tocado "la peor cara".



"No veo intencionalidad, pero creo que las decisiones son erróneas, al menos en otras jugadas y en otros detalles, no en la del penalti, que no lo he visto", agregó.



"Tras perder, haber competido no te sirve de consuelo. Hemos tenido opciones ante un rival peligroso y de calidad, pero si no las aprovechas, es muy complicado sumar", concluyó el entrenador vasco.