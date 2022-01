5-0: El Villarreal no dio opción a un frágil Levante

Vila-real (Castellón), 3 ene (EFE).- El Villarreal goleó con comodidad a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada.

Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor Fernández.

La consistencia local, que selló su cuarta victoria seguida, contrastó con la debilidad un equipo que no ha sido capaz de levantar cabeza y que ofreció en La Cerámica una de sus peores imágenes de la temporada ante un rival que no le concedió nada.

La tendencia del encuentro quedó marcada muy pronto con los dos tantos conseguidos por los locales en el primer cuarto de hora de juego, que llegaron en acciones en las que el fútbol ofensivo del equipo de Unai Emery se encontró con fragilidad defensiva de los visitantes.

Dia cabeceó con comodidad el 1-0 a los ocho minutos y cinco después, a la salida de un córner, Pau Torres logró en el segundo palo el 2-0 que daba tranquilidad al Villarreal y reducía mucho las opciones de sumar para el Levante.

A la diferencia en el marcador se unió la comodidad con la que el conjunto local evolucionaba sobre el terreno de juego ante un Levante incapaz de darle réplica y que limitó sus dos únicas opciones de gol a sendas penetraciones por la banda de Jorge de Frutos, aunque sin recompensa.

La superioridad local era indiscutible y la incapacidad de los hombres de Alessio Lisci para encontrar soluciones a la avalancha de su oponente no hacía presagiar una mejoría.

A ello se unió ya cerca del descanso la acción individual de Gerard Moreno que puso el 3-0 en el marcador y que pareció dar por cerrado el encuentro más incluso que por el resultado, por las sensaciones ofrecidas por uno y otro equipo.

Tras el descanso, el Levante salió con la idea de no conceder las facilidades del primer periodo como único camino para meterse en el encuentro siempre y cuando una cierta mejoría fuera acompañada de un gol tempranero. Sin embargo, estuvo más cerca el 4-0 en un cabezazo de Trigueros al que Aitor respondió con una gran parada (m.54).

Hasta ese momento, el Villarreal se dedicaba a contemporizador, a un sufrir y a tratar de tener controlado a su oponente para que pasaran las menos cosas posibles en el terreno de juego y las pocas que pasaban, aunque sin la intensidad del primer periodo, se daban en el área levantinista.

Las paradas de Aitor fueron las acciones más destacadas del segundo periodo en el que el conjunto local trataba de ampliar su ventaja, pero consciente de que el trabajo ya estaba completado

Una pérdida en la salida de balón, permitió que Manu Trigueros hiciera en un disparo lejano el 4-0 y confirmara un triunfo que por la diferencia mostrada hasta entonces por ambos equipos había quedado ratificada con independencia del marcador, aunque faltaba el 5-0 logrado por Gerard a pase de Yeremi Pino.

Ficha técnica:

5 - Villarreal: Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Chukwueze (Yeremi Pino, m.73), Iborra, Trigueros (Carlo Adriano, m.84), Moi Gómez (Alberto Moreno, m.73), Gerard Moreno (Raba, m.81) y Dia (Jackson, m.81).

0- Levante: Aitor Fernández, Marc Pubill, Vezo, Duarte, Clerc (Franquesa, m.59), Radoja (Radoja, m.59), Melero (Pablo Martínez, m.59), De Frutos (Dani Gómez, m.78), Campaña, Bardhi (Rober Pier, m.78) y Roger.

Goles: 1-0, m.8: Dia. 2-0, m.13: Pau Torres. 3-0, m.37: Gerard Moreno. 4-0, m.74, Manu Trigueros. 5-0, m.79: Gerard Moreno

Árbitro: Hernández Hernández. Amonestó por el Villarreal a Aurier (m.10), Iborra (m.50) y Manu Trigueros (m.76) y por el Levante a Bardhi (m.4) y Clerc (m.48)

Incidencias: partido correspondiente a la décimo novena jornada de Liga, disputado en La Cerámica ante 13.462 espectadores.

Alfonso Gil