Emery atiza a Piqué y éste le recuerda el 6-1: "Supéralo ya, Unai"

El Villarreal de Unai Emery logró un empate a dos en el choque que cerraba la jornada del domingo ante el Atlético de Madrid. El entrenador del conjunto amarillo, que ha mejorado la imagen del equipo en las últimas jornadas y ya está metido en la lucha por las posiciones europeas, fue preguntado en la rueda de prensa posterior al partido por el gol anulado a Parejo por una supuesta mano y el vasco no pudo evitar acordarse del penalti por menos no señalado a Piqué en La Cerámica, al que además lanzó un dardito.

"Me duele, lo de Piqué hace poco aquí que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que luego dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en Twitter protestando por otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente", comentó Emery en rueda de prensa.

Y evidentemente, Gerard Piqué no se ha quedado callado y ha respondido, en Twitter, a las palabras de Emery recordando el 6-1 que el Barça le metió al PSG cuando él entrenaba a los parisinos. "Habla una persona que tres años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai".