Unai Emery acalla las críticas de Allegri... y de Robert Moreno

Fiel a sus ideas, el entrenador vasco confió en su libro de juego para hacer historia y eliminar a la Juventus en los octavos de final de la UEFA Champions League

El Villarreal CF volvió a escribir unas páginas de oro en su libro de historia después de que ayer eliminara a la Juventus en octavos de final de la UEFA Champions League, gracias a un contundente y rotundo triunfo por 0-3. Unai Emery volvió a plantear un partido a fuego bajo, de cocción lenta, evitando problemas defensivos y esperando a aprovechar su oportunidad.



No sentó muy bien la derrota en la capital del Piamonte, puesto que a Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, no tardó nada en quejarse de su mala suerte en el partido contra el submarino amarillo. "Durante 75 minutos el equipo lo hemos hecho bien. En la segunda parte nos volcamos más y en una contra nos sorprendieron. En la Liga de Campeones pueden pasar estas cosas, pero no puedo decir nada a los chicos porque han hecho un buen partido. Hay que aceptar el resultado, en eso consiste el fútbol. Desgraciadamente, a veces te sale bien y otras veces te sale mal", dijo.



No se quedó ahí, ya que el técnico transalpino comenzó un discurso de ataque contra el Villarreal y el estilo de juego que planteó Unai Emery. "En la segunda parte se quedaron con nueve por detrás del balón y ni siquiera lo intentaron. El Villarreal no buscaba ni el contragolpe, se encerró atrás. Probablemente querían llegar al minuto 90 con el empate, pero una ingenuidad nuestra les permitió adelantarse y cuando estás abajo en la Liga de Campeones siempre es difícil darle la vuelta a la situación".



Emery lo ha vuelto a hacer. Ha acallado a sus mayores críticos de la manera que mejor sabe ganando una eliminatoria a doble partido, donde su conocimiento del juego parece estar por encima del de sus compañeros de banquillo. Y es que tal y como muestra nuestro compañero Fran Martínez (@LaLigaenDirecto), el técnico vasco cuenta por superadas 24 de las 26 eliminatorias europeas que ha disputado, lo que da un 92% de eficacia.





#DATO Unai Emery ha superado 24 de las últimas 26 eliminatorias europeas disputadas a doble partido (92%).



Las últimas 9:

? BATE

? Rennes

? Napoli

? Valencia

? Salzsburg

? Dinamo Kiev

? Zagreb

? Arsenal

? JUVENTUS pic.twitter.com/Ek3GsmICVt — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 16, 2022

Robert Moreno también sale malparado

??Pique entre Robert Moreno y Emery al final del encuentro:



??Emery: "Me ha recriminado que celebre el cuarto gol. Solo me he alegrado porque ha marcado Moi y por el equipo"



??Robert: "Le he deseado suerte para el martes contra la Juve, a ver si son capaces de ganar". pic.twitter.com/LfwsYjTdON — Tiempo de Juego (@tjcope) February 19, 2022

Otro entrenador que ve cómo sus palabras se le vuelven en contra es, antiguo técnico dely recientemente despedido, que tuvo una aireada discusión conel pasado 19 de febrero cuandose enfrentaron y todo acabó con un resultado de 1-4 a favor de los deEl pique, que se produjo al final del choque, vino dado porquele recriminó aque celebrara el cuarto gol., en rueda de prensa, se limitó a decir que "le deseaba suerte para el martes contra la, a ver si son capaces de ganar".Al final, el tiempo ha dictado sentencia.