El Newcastle United, empeñado en pescar en LaLiga

Después de fichar este invierno a Kieran Trippier, del Atlético de Madrid, el conjunto inglés tiene monitoreado a dos centrales muy cotizados en el fútbol español

El nuevo proyecto deportivo del Newcastle United, equipo de la Premier League de Inglaterra, continúa su curso auspiciado por el Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudí, el cual pretende crear un gran equipo que convierta a 'The Magpies' en uno de los mejores de su liga haciendo que el actual 'status quo' del fútbol inglés salte por los aires.



Durante esta temporada ya se ha podido ver el potencial económico y de reclutamiento que ha tenido el Newcastle United consiguiendo los fichajes de Bruno Guimaraes, del Olympique de Lyon, Chris Wood, del Burnley, Joe Willock del Arsenal, o el mismo Kieran Trippier, del Atlético de Madrid. Un equipo de UEFA Champions League y de los mejores de LaLiga de España, que da una muestra del poder que tiene el nuevo gigante británico.



Puede ser que no sea la pesca que haga en España el Newcastle United, puesto que es un mercado que está siguiendo de cerca, que tiene bien monitoreado. Prueba de ello fue su intento de fichar a Diego Carlos, futbolista del Sevilla FC, durante el pasado mercado invernal, al cual no pudo conseguir, pero que no pierde de vista para intentar contratarlo en un futuro próximo, si bien el brasileño tiene acordada su renovación con la entidad arraigada en Nervión.



De no poder fichar a Diego Carlos, el Newcastle United tiene bien trabajado el ojeo y el espionaje de LaLiga en la demarcación de central y ya tiene a otro zaguero en su lista de prioridades, siendo uno de los más prometedores de LaLiga y de la selección española: Pau Torres, futbolista del Villarreal CF.



Según apunta el periodista turco Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, el Newcastle United tiene al defensor castellonense en su 'short list' de cara al próximo mercado de fichajes en la que está el mencionado Diego Carlos y Sven Botman, jugador del Lille, deseo del Sevilla FC y que tiene encaminado su fichaje al AC Milan.





?? Newcastle United have added Paul Torres to their short transfer list.



No es la primera 'novia' de la Premier League para Pau Torres, jugador del Villarreal CF

A sus 25 años,está realizando una temporada colosal con el, con el que lucha para clasificarse paravíay con el que está en las semifinales de laen donde se medirá alPor jugar este torneo con el equipo de su vida,s ya aseguró durante esta temporada que rechazó una propuesta del. No es el único pretendiente del que ha pasado el de, ya que también ha sido sondeado por elgusta en ely elno es el primero, ni parece que será el último equipo, en querer ficharlo.