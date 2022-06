Talavera, cocido en junio, tirantas y pelo en pecho... Trigueros explica su fotografía más viral

El jugador del Villarreal CF disfruta de sus vacaciones en su pueblo natal

Botella de vino, cocido, una camiseta de tirantes blanca, pelo en pecho€ Manu Tigueros, futbolista del Villarreal CF, ha protagonizado la fotografía de este verano. Mientras que sus compañeros de profesión muestran en redes sus vacaciones en las Maldivas, Bali, Ibiza€ Él lo ha hecho en Talavera, y de esa guisa. Lo que ha corrido como la pólvora en redes sociales hasta el punto de viralizarse.

Al respecto, el propio Trigueros ha explicado la instantánea en el programa de El Partidazo de Cope, donde, entre bromas y risas, ha argumentado la puesta en escena. "Siempre que vengo a Talavera mi madre me hace cocido, mi plato favorito", dice el futbolista del Villarreal CF, quien se sorprende en parte por las reacciones que ha generado la foto, al tiempo que recuerda que los futbolistas, también, son gente de carne y hueso.

"En la variedad está el gusto", bromea Trigueros, quien reconoce que también va a Ibiza dentro de tres semanas, mientras que ahora disfruta de sus raíces: "Vengo ahora de tomarme unos botellines en la plaza con mis amigos con las 'zapas' de toda la vida".

Y sobre la foto, más detalles que no dejan de demostrar que es genio y figura: "Salí con la primera camiseta que tenía en el cajón. Es la que utilizo en el club para ir al gimnasio; me ha salido gratis. Y es que el mediocentro amarillo no es muy de seguir las modas: "No soy de depilarme. Mi mujer, además, no me dice nada".

Por último, Trigueros explicó que come cocido "hasta cuando hace 70 grados" y que el vino de la foto es de su hermana y "está bien rico". "No sé cuánto cuesta; serán unos once euros", concluyó.