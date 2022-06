"Morales será oficial la semana que viene"

El futuro de Lo Celso sigue en el aire, aunque es la prioridad del Villarreal

El futuro del Villarreal pinta muy bien. Este año ha ingresado cerca de los 100 millones de euros por alcanzar las semifinales de la Champions League, el próximo seguirá en Europa aunque jugando en la Conference League, tiene un plantel joven y consolidado... y ayer puso la guinda con el ascenso de su filial.

Su presidente, Fernando Roig, dejaba claro lo que podía significar este ascenso para el futuro de la entidad. No en vano recordó en Tiempo de Juego de la Cadena Cope, que en los tres años que el Villarreal B estuvo en Segunda división, dio al primer equipo futbolistas que se han convertido, en muchos casos, en emblemas de la entidad. Y, en otros, han permitido al equipo amarillo crecer hasta convertirse en un habitual de la zona alta de Primera rivisión.

"Este ascenso significa mucho para continuar con el proyecto de cantera y que los jugadores que se van formando estén en una categoría más importante. Hasta ahora, esos futbolistas que llegaban ahí se tenían que ir cedidos y ahora se quedarán; y en Segunda tienen más posibilidades de jugar en el primer equipo. Para el proyecto es importantísimo", significaba Roig, quien recordaba que, en su momento, el filial no bajó sino que fue empujado a Segunda B por el descenso a Segunda del primer equipo.

"Ahora la perspectiva cambia totalmente. Estuvimos tres años seguidos en Segunda y salieron muchos grandes jugadores, que empezaron con el B. Nosotros, que trabajamos en la cantera, ahora tendremos a un equipo en Segunda y al tercer equipo en Segunda RFEF. Y eso es importante", añadía el dirigente del Villarreal.

Su análisis no es erróneo. En aquella breve estancia en Segunda división, el filial amarillo aportó al primer equipo, entre otros, a jugadores como Mateo Musacchio, Gerard Moreno, Manu Trigueros, Moi Gómez, Marco Ruben, Hernán Pérez, Mario Gaspar, Jefferson Montero, Javier Matilla... Algunos de los cuales, como Gerard o Trigueros, son referentes en el equipo actual.

Precisamente uno de los referentes de esta cantera es Pau Torres, al que el Villarreal quiere atar en corto por muchos años, pese que el propio Fernando Roig asegura que no tiene ofertas por él. "Le hemos hecho una oferta de larga duración, pero es un jugador que tiene contrato con nosotros y no nos ha llegado ninguna oferta por él. Está muy contento y tabién lo estamos nosotros. No nos gusta vender si ellos no se quieren ir", advertía.

Aunque sí reforzar el primer equipo. Y aunque no se quiso mojar con el fichaje de Lo Celso -"Eso lo lleva el consejero delegado. Si me entero yo dice que lo cuento todo y no me lo cuenta", bromeaba-, sí que dejó claro que el 'Comandante' Morales ya está cerrado a falta de oficialidad. "Creo que Morales será oficial la semana que viene. No sé qué trámites faltarán", admitía Roig. El extremo madrileño, por el que también pujó el Real Betis, seguirá su carrera muy cerca de Valencia.