Las 'cocos' convocan a todo el deporte femenino sevillano

Las 'cocos' piden apoyo para un encuentro vital que disputan el próximo domingo a las 12.30h en La Cartuja ante el XV Hortaleza madrileño.

El UAS Rugby Sevilla pide para su próximo compromiso el apoyo de todo el deporte femenino sevillano para un encuentro vital que las enfrentará el próximo domingo a las 12.30 en La Cartuja al penúltimo clasificado de la Liga Iberdrola, el XV Hortaleza.

Las cocodrilas quieren convertir este encuentro de la sexta jornada en una fiesta del deporte femenino sevillano y por ellos invitan a asistir de forma gratuita a todas las deportistas de las distintas modalidades y de todas las categorías de edad de Sevilla para expresarles su apoyo en un encuentro vital para conservar su plaza en la máxima categoría nacional.

Las 'cocos' contarán con un pasillo de honor en su salida al campo antes del encuentro en el que sentirán de cerca el apoyo de deportistas sevillanas y jóvenes jugadoras de rugby de las escuelas del Mairena, Ciencias, CAR, San Jerónimo, Veteranos Sevilla, los colegios Adharaz, Altasierra y Tabladilla, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Bucaneros Gines, Estación Rinconada, Carmona, Écija o Utrera.

Han confirmado su asistencia al partido deportistas como la nadadora de sincro Alisa Ozhogyna de natación sincronizada, Rocío Luna jugadora del Club Baloncesto Sevilla junto con varios directivos, la triatleta Ana Belén Maruny que ha concluido tres ironman y el colectivo de remeras de las tripulaciones de la Sevilla-Betis y los clubes Náutico, Labradores y Guadalquivir tienen concentración exclusiva de damas el fin de semana y también han remitido su mensaje de sustento y quieren asistir, así como la alpinista Lina Quesada.

Han expresado su aliento, aunque no podrán estar en el encuentro deportistas como la técnico del equipo nacional de baloncesto Isa Sánchez y deportistas como la piragüista Beatriz Manchón, las regatistas Marina Alabáu y Blanca Manchón, la tenista Estrella Cabeza que está compitiendo en Francia, la triatleta María Pujol, las nadadoras del Natación Mairena Paula Ruiz, María Claro y Andrea Melendo. También las boxeadoras Ana Arrebola y Tania Muñoz, la atleta velocista Maribel Pérez desde su concentración con la selección española en Suráfrica o el conjunto del Voley Mairena que tiene compromiso de Liga en Canarias

Mariola Rus, presidenta del club verdinegro comenta: "Estoy abrumada. La respuesta ha sido increíble. Nos da mucha fuerza para transmitir a las jugadoras. Clubes de tenis de mesa, balonmano, voleibol, natación, la entrenadora de fútbol Pili Vargas y entidades como los equipos de fútbol de Liga Iberdrola del Sevilla FC y Real Betis ambos con compromisos fuera de Sevilla. Y mensajes de clubes como el Real Betis Energía Plus, Waterpolo Dos Hermanas, Waterpolo Sevilla-Grupo Ceres, Balonmano Triana, Unión Sevilla de balonmano femenino, Grupo Llopis Balonmano Playa, Club Natación Mairena, Sincro Sevilla, los clubes de gimnasia artística Hytasa, Guadalquivir y Ciudad de Sevilla y de rítmica como Dos Hermanas. Ha sido increíble, Club Badminton Rinconada, el Cajasol Voley, distintas secciones del Club Náutico, los veteranos y veteranas de balonmano. Se ha difundido en redes sociales de Federaciones Andaluzas como la de Tenis de mesa. Y entidades como la ONCE, Fundación Andalucía Olímpica, la Asociación Andaluza de Surf, la Asociación in para el fomento del deporte adaptado y la Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla. Y aún faltan tres días para el partido."

"Y por supuesto -añade la presidenta de las verdinegras- de todos los clubes de rugby femenino de Andalucía CR. Atlético Portuense, Universidad de Málaga, Veleta, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Iberos de Linares, Unión Rugby Almería, Mezquita , Unión Rugby Cádiz, Económicas de Málaga, Rugby Karmo de Carmona, Amateur de Córdoba, Alhaurín de la Torre, Jaén, Marbella, Tartessos, Escoriones de Granada, Huelva Rugby Unión, El Ejido, Atlantes de Úbeda, Estrecho, Xerez e incluso clubes manchegos como Mineros Puertollano y Arlequines de Miguelturra que juegan competiciones de la FAR como el CR Badajoz. Sentimos que tenemos el sostén de todo el deporte femenino de Sevilla y de Andalucía y sin duda son muchos cimientos para elevar la moral y hacernos más fuertes".