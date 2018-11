Rouet regresa a los terrenos de juego 32 semanas después tras cumplir una sanción

Madrid, 29 nov (EFE).- El internacional de la selección española de rugby Guillaume Rouet regresa a los terrenos de juego después de cumplir la sanción de 36 semanas, reducidas a 32 por el comité judicial Rugby Europa, que se le impuso a él y a otros cuatro compañeros del XV del León por los incidentes en el partido Bélgica-España del pasado 18 de marzo.



Tras cumplir las 32 semanas, Rouet vuelve a los terrenos de juego este viernes en un partido con su equipo el Aviron Bayonnais francés, con el que justo antes de conocer su sanción cayó gravemente lesionado.



En una entrevista concedida al medio francés Rugbyrama, el español reconoce que la suspensión le permitió "recuperarse con más tiempo y mejor". Después de llevar tres semanas entrenando con el grupo, explicó que "ya esta listo para jugar".



"Tuve dos lesiones graves en 2010 y 2011, por lo que estuve parado entre seis y ocho meses. Me rompí el ligamento cruzado de la misma rodilla dos años seguidos", explicó Rouet, que reconoce que fue "un momento difícil", pero que con la ayuda de sus amigos y familia, además del nacimiento de su hija (en junio), le ayudó para superar esa mala racha.



"Ha sido un momento difícil, los amigos y la familia son muy importantes en estos momentos. El nacimiento de mi hija en junio también me ayudó a superar este período. Y me gustaría agradecer a las personas de la Federación Española de Rugby (FER) que estuvieron muy presentes" confesó Rouet.



"También fue duro porque no nos clasificamos para la Copa del Mundo; fue muy difícil de digerir. Habíamos hecho todo por estar en Japón y me gustaría haber estado allí con mi hermano" recordó.



Además, recordó lo acontecido en el partido ante Bélgica: "Rápidamente supe que no ganaríamos. Era imposible jugar. Todo el mundo ha hablado de este partido y no volveré sobre él. No tiene sentido. Todo lo que vino después fue muy duro a nivel personal".



"También para mis padres, porque mi hermano Sébastien y yo nos vimos implicados. Ya no quiero hablar más de eso. Quiero seguir y no detenerme en todo lo que sucedió después", apuntó.



Pero peor fueron las cosas para su hermano Sébastien que fue despedido del Narbonne: "El juicio sigue en curso y todavía está esperando, pero volverá, como yo. Ahora está en Gruissan y lo único que quiere es volver a jugar. Solo un partido de rugby borrará todo lo que hemos experimentado durante los últimos ocho meses" añadió el internacional español.



Guillaume asegura que esta "feliz" ya que se ha entrenado duro con el objetivo fijado en volver a jugar en Bayona, el club de su vida con el que tiene contrato hasta junio del 2019: "Llevo ocho meses sin jugar, entro tarde en el equipo, así que jugaré con humildad. Primero tendré que encontrar sensaciones y después demostrar que merezco seguir en este club" explicó. EFE



