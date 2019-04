Juan González: "El Seis Naciones va contra los valores del rugby"

La selección española femenina de rugby se proclamó el 30 de marzo campeona de Europa por cuarta vez consecutiva. ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de hablar con el actual seleccionador del combinado femenino de España, Juan González Marruecos. El entrenador sevillano ha repasado la actualidad del Ciencias Cajasol, de la Selección femenina y del panorama del rugby en general, que vive uno de sus mejores momentos históricos en nuestro país.

- En primer lugar, enhorabuena por la consecución de un nuevo campeonato de Europa. Ya son cuatro consecutivos. ¿Cuántos se han producido desde su llegada al staff técnico de la Selección española?

- Actualmente, llevo dos años formando parte del staff técnico de la Selección, por lo que he tenido la suerte de vivir la consecución de los dos últimos campeonatos de Europa.

- Fue entrenador durante dos temporadas del primer equipo del Cajasol Ciencias, así como una temporada como segundo entrenador. ¿Qué valoración realiza de esta etapa?

- En el Cajasol Ciencias viví mi primera experiencia como entrenador de alto nivel en España, y fue una etapa de aprendizaje. Hasta ese momento solo había entrenado a categorías inferiores. Tengo un gran recuerdo de mi paso por el Cajasol Ciencias, sobre todo el primer año cuando conseguimos el ascenso y vino todo de cara. Una situación muy parecida a la que vive ahora el Ciencias. El segundo año descendimos por desgracia. Pero para mí esos dos años sirvieron como un aprendizaje absoluto a nivel personal que me sirvió mucho para mi evolución como entrenador.

- Podemos hablar de un dominio absoluto en Europa, donde España ya es heptacampeona. ¿Cuál es el siguiente paso para este equipo? ¿Qué miras mayores se plantean?

- Es cierto que en este campeonato de Europa no participan las selecciones del Seis Naciones, que son Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Pero sí, más allá del Seis Naciones llevamos muchos años siendo el mejor equipo europeo. En los últimos años incluso hemos ganado a Italia y Escocia, hemos competido con selecciones del Seis Naciones. Ya son varios años compitiendo al máximo nivel, quedamos novenos en el último Mundial. Realmente, Inglaterra y Francia están muy por encima del resto, pero los demás combinados nacionales estamos muy parejos. El problema es que el Seis Naciones es un torneo cerrado, no se puede entrar a esta liga, y esto va en contra de los propios valores del rugby. El Seis Naciones debería regularse con ascensos y descensos, en el caso de España en su sección femenina es un clamor. Ahora mismo, la Federación Internacional de Rugby está debatiendo este asunto ya que están recibiendo muchas reclamaciones de aficionados. A fin de cuentas, te planteas muchas cosas porque nuestros amistosos son más importantes ya que nos enfrentamos a rivales de nuestro nivel.

- El día de la final del último campeonato de Europa cosechado, se batió además el récord de asistencia de un partido de rugby femenino en España. 8.900 personas en las gradas de El Central de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué se siente al formar parte de la historia de este deporte en nuestro país?

- Sobre todo, muy agradecido por la gente. O más que agradecido, creo que la palabra más exacta es reconocido. Por las chicas porque tienen un nivel muy alto y merecen ser vistas. En la actualidad, se está produciendo una revolución femenina en el deporte en general, visible no solo en el rugby, también en el fútbol lo vimos hace unos días en el Wanda Metropolitano. Se está visibilizando mucho el deporte femenino y la gente lo está encontrando más atractivo. Por mi parte, muy contento porque la gente apoye el deporte de mujeres y el rugby femenino en particular.

- La mujer está protagonizando un papel creciente en el deporte en general. En rugby, la liga nacional de féminas se ha visto impulsada de manera excepcional los dos últimos años. ¿Qué hay que seguir haciendo para que la mujer siga adquiriendo este positivo crecimiento dentro del deporte en general y del rugby en particular?

- Es cierto que Iberdrola ha impulsado más la liga, la ha hecho más visible, se ofrecen los partidos por streaming, ahora los clubes cuentan con un mayor poder económico. Primero, la gente tiene que seguir animándose a ver deporte y rugby femenino. También los padres tienen un papel muy importante, en tanto que deben animar a sus hijas a practicar deporte. El rugby femenino está creciendo exponencialmente, las chicas que se están licenciando en el rugby superan a los chicos por el doble. Este, es un deporte muy estigmatizado y ser considerado un deporte duro, pero en realidad es un deporte que se adapta muy bien a la mujer: aporta estima, confianza, pertenencia al grupo y muchos más valores positivos.

- El rugby es un deporte poco conocido en España, si lo comparamos con otros como el fútbol, el baloncesto o el tenis. ¿Alguna clave para que se difunda más este deporte?

- El papel de los propios medios de comunicación es muy importante para visibilizarlo. Y también los colegios, donde se está introduciendo el rugby sin contacto. Esto acerca más el deporte a todos los chicos y chicas, y por ende a la sociedad. En mi colegio de Tabladilla ya se practica y está siendo un éxito. Desde aquí, invito a todos los profesores de Educación Física a incluir el rugby en sus clases.

- Aún así, Sevilla es una de las ciudades españolas más potentes en este deporte. ¿Por qué? ¿Tradición, emprendimiento...?

- El rugby en España está muy marcado por el Ciencias Cajasol, un club histórico que ha cosechado numerosos títulos en épocas pasadas. A pesar de que la economía no acompaña últimamente al club, que no tiene muchos recursos, es un equipo que está siempre en la élite. Este año tiene la posibilidad de ascender de nuevo y yo confío en que lo vuelvan a conseguir. Hay mucha afición al rugby en Sevilla y a pesar de no ser uno de los deportes más conocidos, está creciendo enormemente. Personalmente, opino que ya hemos pasado por la derecha al voléibol, al waterpolo y demás deportes minoritarios y nos hemos acercado mucho al balonmano.

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre entrenar a un equipo absoluto y a unas categorías inferiores?

- Cuando entrenas a unas categorías inferiores te centras más en la formación del jugador, en el conocimiento del juego, una etapa más formativa y menos resultadista. Entrenar sénior conlleva un componente serio de resultadismo, necesitas ganar el fin de semana y vas más en busca del análisis concienzudo de cada partido.

- ¿Cuál es su futuro más personal, sus aspiraciones próximas?

- Yo quiero seguir ligado a la Selección española femenina, para mí esta responsabilidad es un orgullo. Por lo menos seguir hasta el Mundial de Nueva Zelanda de 2021. Mi futuro está aquí, yo pienso eso. Y por supuesto siempre ligado al Ciencias, soy un hombre de club y estoy disponible para ellos para lo que precisen.