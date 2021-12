Feijoo: "Algunos siguen sin entender lo que es el rugby"

Alfonso Feijoo, presidente de la Federación Española de Rugby (FER), criticó, mediante una carta abierta publicada este miércoles, los "comentarios y actuaciones de algunas personas" interesadas en las coberturas de seguro de la federación a raíz del fallecimiento del internacional español Kawa Leauma.

En un mensaje publicado en el sitio de la FER, Feijoo destaca la labor de su junta desde que fuese elegido presidente en 2014, y reelegido dos años más tarde, en cuanto a la mejora de la cobertura de todos los jugadores internacionales, aunque "todavía no lo suficiente" debido a la "situación económica heredada".

"Pero como solo aprendemos cuando tenemos un problema, ahora hemos vuelto a sufrir nuestras limitaciones y llegan a mis oídos comentarios y actuaciones de algunas personas que no han entendido lo que es el rugby", explica Feijoo, quien no desvela ningún nombre pero dice que alguien "recientemente propuso a algunos internacionales que no fueran a jugar con la Selección cuando tuvieran que hacerlo con su club".

Ante ello, alude a las normas de World Rugby y agradece a los jugadores por mantenerse "firmes" y "contribuir a muchas victorias" del combinado español.

"Tras el desgraciado accidente ocurrido en Ámsterdam, en el que uno de nuestros jugadores falleció (Kawa Leauma), ha preguntado a internacionales por las coberturas de seguro que tenemos, cuando lo más fácil era llamarme a mí o a la FER para interesarse por ello", relata Feijoo, incidiendo en que "no hay de qué preocuparse". "Estamos razonablemente cubiertos, aunque nunca sea suficiente", añade.

"Si su pregunta era para ayudar en la desgracia, bienvenida era. Pero si la hizo para criticar a la FER o directamente a mí, me parece que, definitivamente, sigue sin entender lo que es el rugby", concluye su carta el presidente de la FER, antes de dar las gracias por el "apoyo recibido de casi todo el rugby español" tras el accidente.