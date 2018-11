Noah: "Mantenemos la esperanza pero está muy complicado"

París, 23 nov (EFE).- El capitán francés de Copa Davis, Yannick Noah, reconoció este viernes que conquistar su segunda final consecutiva está "muy complicado" tras haber perdido los dos primeros partidos, aunque apeló a mantener la esperanza.

"Nos han dominado en los dos partidos, hemos tenido alguna ocasión, hemos dado todo, pero ellos han sido mejores", dijo Noah tras las derrotas de Jérémy Chardy contra Borna Coric (6-2, 7-5 y 6-4) y de Jo-Wilfried Tsonga frente a Marin Cilic (6-3, 7-5 y 6-4).

El capitán señaló que Tsonga sufrió un problema en los aductores en el tramo final de su partido, pero que forzó para no defraudar al público, y podría ser baja para el domingo si Francia gana el doble de mañana.

"Estaba perdiendo contra un rival superior, pero ha querido estar hasta el final. Mañana analizaremos la situación con los médicos, pero hoy no podía haber jugado mucho más", señaló.

El propio Tsonga reconoció que su participación es dudosa para el resto de la final.

Su compañero Chardy aseguró que le resultó difícil superar los nervios de su primera final.

En el lado croata, tanto Coric como Cilic se mostraron satisfechos con los resultados.

"Tras ganar el primer juego, que ha durado 10 minutos, me he sentido muy bien, ya no he tenido más nervios", indicó Coric.

Cilic, por su parte, aseguró que la final no está todavía ganada y no descartó disputar este sábado el partido de dobles.