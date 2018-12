Grosjean nombrado capitán francés de Copa Davis

El extenista francés Sébastien Grosjean fue nombrado este lunes nuevo capitán francés de Copa Davis, después de que Amelie Mauresmo, designada sustituta de Yannick Noah, prefiriera entrenar a Lucas Pouille.

Grosjean será el encargado de dirigir a Francia en el nuevo formato de la competición que se desarrollará en Madrid en noviembre del año próximo. El ex número cuatro del mundo se hace con un cargo vacante después de que Noah, ganador el año pasado y finalista este, decidiera no proseguir con el nuevo tipo de competición.

Inicialmente, la Federación Francesa de Tenis (FFT) designó a Mauresmo para el cargo, pero la ex número uno del mundo ni siquiera llegó a desempeñar el cargo, ya que optó por actuar como entrenadora de Pouille, una de las jóvenes promesas del tenis galo. La FFT indicó que en ese caso no podía ser la capitana y buscó a otro candidato. A diferencia de otras viejas glorias del tenis francés, Grosjean no se mostró crítico con el nuevo formato de la Davis.