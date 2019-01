Alex Corretja augura un Abierto de Australia y una temporada más abierta

A una semana de que de comienzo el Abierto de Australia, primer grande del año, Alex Corretja espera que este torneo, y en concreto, esta temporada sea "un poquito más abierta", y señala que a "los tres o cuatro de arriba", Djokovic, Nadal y Federer, que se alternaron en el reinado en el 2018, "no les va a ser tan fácil" dominarla.



"Creo que ahora que hay 15 o 20 jugadores que van a tener su protagonismo. No se si van a tener opciones o estarán capacitados para ganar el Abierto de Australia", dijo sobre el torneo de Melbourne. "Pero a los de arriba no les va a ser tan fácil", comentó en declaraciones a EFE.



El exjugador barcelonés forma parte del equipo de expertos de Eurosport, cadena que desde este miércoles (fase previa) y hasta el domingo 27 de enero transmite en exclusiva este torneo, que a nivel nacional se completa con Jordi Arrese y Conchita Martínez, y en el internacional con nombres como Mats Wilander, John McEnroe y Boris Becker.



En total, Eurosport emitirá más de 600 partidos con más de 300 horas de emisión.



"Este año creo que no va a ser así", dijo sobre los favoritos. "Hay muchos jugadores que se han recuperado y eso va a hacer que el Open de Australia sea mucho más abierto, incluso la temporada. No creo que esté tan dominada por los tres o cuatro de arriba. Va a estar un poquito más abierta", aseguró.



Corretja analizó el primer grande y recordó que en su caso estaba reñido "priorizar la vida personal con la profesional".



"Yo nunca llegué con tiempo suficiente al Open de Australia para prepararlo como tocaba. Pasar las Navidades y el fin de año en casa, con toda la preparación física después lo hacía difícil. Y yo, que era un jugador que necesitaba ritmo, nunca llegué en un estado óptimo para decir, 'woww' que bien estoy y que bien me siento. Y me sabe mal porque es un Grand Slam a cinco sets, con mucho calor, y con la bola que bota alto", dijo.



"Recuerdo que había muchos jugadores que como era al principio de año y estaba lejos no iban, y era un poco el Grand Slam olvidado. Pero luego en los noventa poco a poco se dieron cuenta de que era un Grand Slam importante", señaló.



"Muchos jugadores llegaban allí con dudas. En ocasiones has cambiado de entrenador, de preparador físico e incluso de raqueta o de cordaje. También llega muy pronto y los grandes jugadores todavía no han marcado las diferencias, con la intensidad que por ejemplo en el mes de marzo tienen ya", comentó sobre las sorpresas que suelen darse en Melbourne.



Para Corretja no fue sorpresa la victoria de Federer en la pasada edición. "Fue casi más que lo ganara hace dos años (2017) cuando venía de estar casi seis meses sin jugar, sin competir, debido a una lesión y llevaba mucho tiempo sin ganar un Grand Slam, pero el año pasado ya se le contaba entre los favoritos, porque había hecho una temporada pasada muy buena", dijo.



Respecto a Rafael Nadal, Corretja espera que se recupere rápidamente tras retirarse de Brisbane por un problema muscular. "La pena es que después de lo que pasó en el Open Usa, que no lo puedo acabar, no puedo coger ritmo para volver a competir, y ahora después de cuatro meses, salen lesiones que aunque no sean importantes, son molestias musculares que afectan", dijo.



"Llegas a Brisbane y estás entrenando y te sale un dolor, que cuando estás jugando no tienes. Es un tema de que se adapte. Por ritmo de partido, a mi no me preocupa 'Rafa' porque ya ha demostrado que es capaz en la primera semana de un Grand Slam de ganar encuentros difíciles. Ahora, que tenga un poco de fortuna de recuperarse bien después de los primeros días, y que esté listo para el siguiente partido", deseó al español.



Respecto al cuadro femenino, Corretja asegura que "sigue estando muy abierto" y que las alternativas para suceder en el palmarés a la danesa Caroline Wozniacki son muchas.



"El circuito femenino da un poco más de alternativas", dijo. "Vamos a ver si se consolidad Naomi Osaka, que después de haber ganado en Nueva York esta la cinco del mundo. Me parece que va a ser una jugadora difícil de ganar. A ver como está Halep y Kerber también", continuó



"Elina Svitolina parece que este año tiene mucha ilusión y ha sumado experiencia. Es todavía muy joven y hay que darle tiempo. Serena también estará por ahí y Garbiñe, cuando da un pico alto, sabemos de lo que es capaz: ganar un Grand Slam", puntualizó sobre la española.



"Hay que confiar en ella, y pensar que no va a estar regular durante 30 semanas al año, pero sí que en las ocho o diez semanas que lo está puede ganar cualquier torneo y eso es una ventaja muy grande", añadió sobre Muguruza.