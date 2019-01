Andy Murray: "Si paso por quirófano este podría haber sido mi último partido"

Melbourne (Australia), 14 ene (EFE).- El tenista británico Andy Murray desveló este lunes que si finalmente decide pasar por el quirófano en los próximos meses, probablemente su partido frente al español Roberto Bautista haya sido el último de su carrera.



"Decidiré la semana que viene si paso por el quirófano en poco tiempo o si, por el contrario, descanso hasta Wimbledon para jugar allí mi último torneo", dijo Murray. "Aunque decida descansar por cuatro meses no voy a poder caminar bien igualmente, y seguiré con el dolor en el día a día", aclaró el escocés en la rueda de prensa posterior a su derrota en primera ronda ante Bautista.



Murray, quien alcanzó cinco veces la final en Melbourne Park, admitió que si pudiera volver atrás seguramente prescindiría de los excesivos entrenamientos que realizó en algunas etapas de su carrera profesional.



"Durante todos estos años he dado lo mejor de mí. Lo he intentado todo y he entrenado tan fuerte como he podido, a veces incluso demasiado. También me gustaría disputar de nuevo partidos que jugué aquí en el pasado", agregó.



Por último, el ex número uno desvelo que vivió un momento muy emocional tras el 5-1 favorable a Bautista en el quinto set.



"No creo que haya vivido un momento así en ningún partido. No sé si cuando serví para coronarme en Wimbledon sentí esa sensación", concluyó Murray.