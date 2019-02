Nadal: "El grupo con Croacia y Rusia es complicado"

Rafael Nadal, número dos del mundo, calificó este viernes de "complicado" el Grupo B de las Finales de la Copa Davis que enfrentará a Croacia, vigente campeón, Rusia y España en la Caja Mágica de Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre.

"El grupo con Croacia y Rusia es complicado", aseguró Nadal, pero mostró su confianza en que a España le "vaya bien", en declaraciones a IB3 Televisión. El mallorquín destacó "la calidad" de varios tenistas que se enfrentarán a España, entre ellos, los rusos Karen Khachanov y Andrei Rublev, y los croatas Marin Cilic y Borna Coric. "Son muy buenos jugadores", resumió.

Su entrenador, Carlos Moyá, dijo que el grupo "es el peor que le podía tocar a España". "No hay rival fácil en la Copa Davis, sobre todo Rusia, que es el más duro que nos podía tocar. No podemos estar contentos, pero ellos (croatas y rusos) tampoco y ya veremos lo que pasa", manifestó el ex número uno del mundo.

Nadal reanudó los entrenamientos tras una semana de descanso en las pistas de su academia en Manacor y aseguró que tiene "tiempo suficiente" para preparar su participación en los torneos de Acapulco y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. "Es una gira que me agrada y que históricamente se me ha dado bien. Voy con la ilusión de competir", afirmó Nadal.

Sobre el inicio de la temporada 2019, el ganador de 17 torneos del Grand Slam resaltó que su comienzo del año ha sido satisfactorio, aunque resaltó que fue "una pena no competir en Abu Dhabi". El tenista balear renunció a jugar por el tercer puesto del torneo de Abu Dhabi el pasado mes de diciembre ante el ruso Karen Khachanov tras ser derrotado por el surafricano Kevin Anderson en un duro partido. Venía de una lesión y no quiso forzar antes de afrontar el Abierto de Australia. "Perdí en Australia (la final en Melbourne ante el serbio Novak Djokovic) y no fue de la manera que me hubiera agradado, pero está muy bien", dijo Rafael Nadal.