Promesa canadiense de 18 años se roba el show en Río tras la caída de los favoritos

Río de Janeiro, 21 feb (EFE).- El tenista Felix Auger-Aliassime, una promesa canadiense de 18 años, no necesitaba ponerse la camisa de la Canarinha para ganarse el corazón de los brasileños, pero lo hizo el miércoles tras su victoria en el Abierto de Río de Janeiro y terminó robándose el espectáculo.

El canadiense, primer tenista nacido en el siglo XXI que ganó un partido de ATP, se metió al bolsillo a la afición local al lucir la camiseta verde y amarilla para, con saltos de júbilo, celebrar el triunfo por 7-5 y 6-4 sobre el chileno Christian Garín que lo clasificó a cuartos de final en Río.

"Un aficionado me dio la camiseta y me la puse para agradecer a todos los que me apoyaron. Tal vez no la vista si gano el título, pero si consigo otra victoria tal vez la vuelva a lucir", afirmó el canadiense nacido en Montreal el 8 de agosto de 2000 e hijo de emigrante africano (Togo).

El joven jugador, número 104 en la clasificación mundial y quien recibió una invitación para disputar el Abierto de Río, el único torneo ATP 500 de Sudamérica, demostró su potencial al debutar el martes con una contundente victoria por 6-3 y 6-2 sobre el veterano Fabio Fognini, el 16 en el ránking y segundo favorito en Brasil.

Al día siguiente, con el juego potente y técnico con el que derrotó a Garín (91), mostró que su victoria sobre Fognini no había sido una casualidad.

El canadiense, que el viernes se medirá al español Jaume Munar, otro representante de lo que la ATP conoce como Nueva Generación, se metió por primera vez en cuartos de final de un torneo ATP 500.

El mundo del tenis conoce a Auger-Aliassime desde 2015 cuando, con solo 14 años, ganó su primer partido Challenger. Un año después llegó hasta la final de los infantiles en Roland Garros y en 2016 conquistó el Abierto de Estados Unidos de su categoría.

Aún no había completado los 17 años cuando obtuvo dos títulos Challenger, uno en Lyon y otro en Tashkent, lo cual lo incluyó en una exclusiva lista de tenistas menores de edad que han alcanzado esta hazaña, que incluye a Rafael Nadal y Juan Martín del Potro.

El año pasado, al ganar un partido en el Masters 1.000 en Indian Wells, se convirtió en el primer tenista de este siglo con puntos en la ATP y también se convirtió en el primer tenista del siglo XXI en disputar el cuadro principal de un Grand Slam (el Abierto de Estados Unidos) y en ganar un partido en la categoría.

Ahora, tras pasar a cuartos de final en Río, puede concluir la semana por primera vez entre los 100 mejores tenistas del mundo, algo que por ahora no parece preocuparle mucho.

"No tengo muchas metas. Mi principal objetivo es mejorar mi tenis semana tras semana. A veces las personas se preocupan mucho con los resultados, pero mi preocupación es mejorar en todos los aspectos. Sé que si lo hago bien, los resultados llegarán", explicó a Efe.

Admite, no obstante, que entre sus sueños figuran vencer varios torneos, incluyendo los del Grand Slam, y llegar a ser el número 1 del mundo. "Pero para llegar a eso aún falta mucho. Estoy preocupado con mi presente, con vencer cada partido y con ir cada vez lo más lejos posible", dijo.

El carisma de la joven promesa compensó a la afición en Río luego de que el certamen perdiera a casi todos los favoritos en la primera ronda. De las ocho cabezas de llave solamente avanzó el portugués Joao Sousa (40), quinto favorito.

Este hecho permitió que a cuartos de final llegaran jóvenes promesas como Munar y Auger-Aliassime, además de sorpresas como el boliviano Hugo Dellien, primer tenista de su país en clasificar a esta instancia en un torneo ATP en 39 años.