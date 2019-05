Shapovalov reta a Djokovic y Verdasco a Thiem; avanzan Garbiñe y Serena

Roma, 13 may (EFE).- El canadiense Denis Shapovalov y el español Fernando Verdasco se estrenaron con victoria este lunes y serán los primeros rivales del serbio Novak Djokovic y del austríaco Dominic Thiem, respectivamente, en el Masters 1.000 de Roma, mientras que, en el circuito WTA, la española Garbiñe Muguruza y la estadounidense Serena Williams arrancaron con buen pie.



El torneo del Foro Itálico, que alcanza este año la 76 edición, registró además los triunfos de los españoles Albert Ramos, a costa del francés Gael Monfils, y de la estadounidense Venus Williams, que se citó con su hermana Serena en segunda ronda.



El español Rafa Nadal, ocho veces campeón del Roma y defensor del título, tendrá que esperar para conocer su rival, que será uno entre los franceses Jeremy Chardy y Richard Gasquet. El derbi galo empezó este lunes, pero fue interrumpido a causa de la lluvia con empate a un set (6-1 y 4-6).



Nadal, que busca su primera victoria en tierra este año, se mostró concentrado en su debut y explicó que sus sensaciones, pese a que le falte un título, son positivas.



"Me siento bien. Es verdad que no he ganado títulos en tierra, pero por ejemplo en 2015 gané en Buenos Aires y ahora mismo me siento mucho mejor que ese año. A veces ganar un título no hace mucha diferencia", afirmó en su primera rueda de prensa de la semana romana.



Por su parte, Djokovic, número uno y campeón del torneo de Madrid, conoció su rival: será el joven talento canadiense Denis Shapovalov, que exhibió un tenis de alto nivel este lunes para eliminar al español Pablo Carreño, cuartofinalista en la última edición del torneo romano.



Shapovalov ganó el primer partido de su carrera ante Carreño, que le había doblegado en el único precedente, en el Abierto de Estados Unidos 2017, y estuvo intratable al saque. No concedió ocasiones de rotura y triunfó por 6-3 y 7-6(5).



Djokovic, ganador de 33 títulos Masters 1.000 y cuatro veces rey de Roma, se impuso a Shapovalov en el único precedente entre ambos, que se disputó este mismo año en el Abierto de Australia.



Gran victoria para Verdasco, semifinalista en Roma en 2010, que eliminó a Edmund tras remontar un 6-4 y 4-1 adverso. Tras una batalla de dos horas y 23 minutos, el madrileño selló el pase a la segunda ronda, en la que le espera el austríaco Dominic Thiem, cuarto jugador del mundo.



También obtuvo una sólida victoria (6-3 y 6-1 en 61 minutos) Ramos contra Monfils. Tras pasar dos rondas de clasificación y fulminar al francés, Ramos espera su rival, que saldrá del duelo entre el argentino Diego Schwartzman y el japonés Yoshihito Nishioka.



"He jugado un partido muy bueno, he estado concentrado y estoy muy contento por la victoria. A todos nos gustaría ganar el torneo, pero solo lo gana uno. Lo que quiero es jugar el próximo partido como lo hice hoy y ver si puedo ganar", dijo Ramos en conversación con EFE al acabar su compromiso.



El público italiano del Foro Itálico celebró además el triunfo de Fabio Fognini (n.12), campeón en Montecarlo, que tardó una hora y 23 minutos para doblegar al francés Jo Wilfried Tsonga con un 6-3, 6-4.



En el circuito femenino, el partido de la jornada lo protagonizó Venus Williams, que salió ganadora de una batalla de más de tres horas contra la belga Alise Mertens. Venció 7-5, 3-6 y 7-6 (5) ante una rival que remontó un 1-5 adverso y que salvó ocho bolas de partido antes de rendirse.



Venus, campeona en Roma en 1999, se cruzará en una segunda ronda de alto voltaje con su hermana Serena, cuatro veces reina de Roma, que selló una autoritaria victoria contra la sueca Rebecca Peterson (6-4 y 6-2).



Será el duelo familiar número 31 entre Serena y Venus, con la primera que salió ganadora en 18 ocasiones, por los 12 de la segunda.



Jornada positiva para Garbiñe, que tras la tempranera eliminación padecida en la primera ronda de Madrid, se estrenó en Roma con una victoria 6-3 y 6-4 contra la china Saisai Zheng. Pese a unos pésimos porcentajes al saque, la española obtuvo el billete para la segunda ronda, en la que podría enfrentarse a la danesa Caroline Wozniacki, si doblega a la estadounidense Danielle Collins.



También triunfaron la rusa Victoria Azarenka, que arrolló a la china Shuai Zhang (6-2 y 6-1), y la estadounidense Madiso Keys, que se impuso a la eslovaca Polona Hercog (6-4 y 7-6(3)).



Andrea Montolivo