Andrés Artuñedo y Sergio Martos se coronan en Pozoblanco

La pareja española formada por Andrés Artuñedo y Sergio Martos se adjudicó el Open Ciudad de Pozoblanco Covap – Memorial Fabián Dorado, torneo M25 del ITF World Tennis Tour, tras superar en una igualada final de dobles al dúo formado por el colombiano Eduardo Struvay y el francés Mick Lescure (7-6(4) y 7-5) en una hora y 24 minutos.

Artuñedo, que ya había ganado en Pozoblanco el cuadro individual en 2013 y era vigente campeón por parejas, reeditaba su éxito aunque para ello tenía que doblegar al que era su compañero en la edición de 2018, Mick Lescure.

Martos y Artuñedo encarrilarían la final tras un largo e igualado primer set, que duró 45 minutos y se resolvió en un 'tie break' en el que la pareja española aprovechó una mínima ventaja obtenida para cerrar la manga. Antes había tenido que rehacerse a un 'break' en contra (2-3) y a la mayor efectividad con su saque del dúo franco-colombiano que, pese a sumar cuatro dobles faltas, se mostraba más fiable con su primer ser servicio. Artuñedo y Martos tuvieron sus opciones al resto para haber cerrado antes la manga, pero no las aprovecharon y tuvo que ser el 'tie break' el que marcara las diferencias.

En el segundo set se mantuvo la misma tónica y, tras dos juegos de 'tanteo', la pareja hispana dispuso de su primera bola de 'break', que como en el primer set, salvaban sus rivales, en este caso Struvay. Una situación que se repitió en el siguiente juego y esta vez fue Artuñedo, con un 'ace', el que resolvía la difícil papeleta.

A la segunda no fallaron. Con saque de Lescure, Artuñedo y Martos romperían y consolidarían a continuación para llevar el partido hasta un 5-4, con saque de Martos, que parecía definitivo. Pero ahí, Struvay se mostró colosal al resto y, tras una doble falta del balear Martos, el partido llegó a un cinco iguales que presagiaba un nuevo 'tie break'. No duraría mucho la incertidumbre, pues en el siguiente juego, con servicio de Lescure, los españoles tomarían de nuevo ventaja y, esta vez, no la desaprovecharían.



Kravchuk vs. Rayane Roumane, final individual

En el cuadro individual, el francés Rayane Roumane y el ruso Konstantin Kravchuk disputarán la final tras superar en semifinales, respectivamente, al ucraniano Illya Marchenko y al madrileño Pablo Vivero.

El primero en acceder a la gran final fue un Roumane, que mostró la fama con la que llegó a Pozoblanco y dio la gran sorpresa al derrotar (7-6(3) y 6-2) al segundo favorito. La gran promesa del tenis galo sufrió y tuvo que remontar, pero acabó llevándose el duelo con una solvencia inesperada.

Marchenko dominó de entrada, rompió en el tercer juego y levantó un 0-40 en el sexto. Todo cambió a partir del décimo juego, Roumane, que se había mostrado muy firme desde el principio y sólo la veteranía de su rival frenaban su empuje, aprovechó un bajón en el juego de Marchenko para imponer un ritmo incontestable. Rompió, igualó a cinco, forzó el 'tie break', lo ganó y enlazó dos 'breaks' seguidos que Marchenko no pudo ya igualar.

Si en la primera semifinal saltó la sorpresa no ocurrió lo mismo en la segunda, donde Kravchuk no permitió (6-1 y 7-5) al español Pablo Vivero la reacción. El ruso, octavo cabeza de serie, impuso un ritmo alto desde el comienzo, encarriló muy pronto el primer set y tiró de veteranía para resolver las situaciones complicadas –tres puntos de 'break'- a las que le sometió su oponente. El 6-1 con el que acabó la manga era más exagerado de lo que se había visto, pero marcaba la diferencia entre un tenista con un gran bagaje en el circuito ATP y otro cuya trayectoria se ha asentado en torneos ITF, en los que suma 19 finales.

Vivero, no obstante, fue de menos a más, como en anteriores partidos, pero eso no le bastó para doblegar a un oponente más experimentado. En un igualado segundo set, el madrileño contuvo como pudo el afán de Kravchuk de resolver en dos mangas y llegó vivo al 5-5, pero los bajos porcentajes de servicio –por debajo del 50%- lastraron mucho su saque, concedió hasta cinco bolas de ruptura a su rival y lo acabó pagando.