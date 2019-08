Barty alcanza la semifinal tras imponerse a Sakkari en el torneo de Cincinnati.

La australiana Ashleigh Barty, cabeza serie número uno, hizo buenos los pronósticos al vencer este viernes a la griega Maria Sakkari por 5-7, 6-2 y 6-1 para conseguir el pase a las semifinales del cuadro femenino del torneo de Cincinnati.



Barthy, segunda del mundo, necesitó 105 minutos para conseguir la tercera victoria en los cuatro enfrentamientos que ambas han tenido como profesional.



La rival de Barthy en las semifinales será la ganadora del partido que disputen la checa Karolina Pliskova y la rusa Svetlana Kuznetsova, la sorpresa positiva en lo que va de torneo.



Después de haber tenido un gran comienzo de partido, Barthy fue su peor enemiga a cometer demasiados errores no forzados que le costaron el primer set.



Pero reaccionó en el segundo con su tenis sólido desde el fondo de la pista y se hizo dueña del partido al ceder sólo dos juegos más en resto del camino para asegurarse la victoria.



"Comencé muy bien el partido, pero me aleje de lo que hice bien y Maria (Sakkari) arriesgó con sus golpes para que le saliese bien la estrategia", explicó Barthy al concluir el partido. "Luego me centré en lo básico de mi juego, con un saque y no le di opción con mi segundo servicio para que colocase sus golpes".



Después de tener problemas el jueves para superar en la tercera ronda a la alemana Anett Kontaveit, Barthy brilló mucho más ante una rival que en la jornada anterior le tocó superar un partido de cerca de tres horas antes que Sakkari, la número 33 del mundo, superase a la bielorrusa Aryna Sabalenka, novena favorita.



Barthy dijo sentirse "feliz" por la manera como ha recuperado su mejor tenis y se mostró confiada de cara al duelo que le espera en las semifinal.