El joven Rublev elimina a Federer y da la gran sorpresa de la jornada

Cincinnati (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El joven ruso Andrey Rublev, que llegó al cuadro principal por la fase de clasificación, dio este jueves la gran sorpresa en el Masters 1.000 de Cincinnati al derrotar por 6-3 y 6-4 al suizo Roger Federer, tercer cabeza de serie, y pasó a los cuartos de final.



La victoria de Rublev, de 21 años, número 71 del mundo, fue la segunda que ha conseguido frente a un Top 5 en los últimos 2 meses, y esta vez la logró ante el "rey" del Masters 1.000 de Cincinnati, Federer, quien tiene en su poder 7 títulos, el que más en la historia del certamen.



También fue el primer triunfo que lograba en el debut de un duelo frente al exnúmero uno del mundo, que nunca pudo descifrar el mejor tenis del joven ruso, quien apenas necesitó una hora y dos minutos para barrer a un Federer que falló en el saque, no tuvo buen resto y su golpe de revés tampoco le trabajó.



Las estadísticas dejaron a Rublev con 5 "aces" sin ninguna doble falta, un 61 por ciento de acierto del primer saque y el 82 % de los puntos ganados, mientras que cedió 1 vez su servicio y se lo rompió 3 veces a Federer.



Rublev sumó 59 puntos ganados, 39 logrados con el saque y 20 con el intercambio de golpes, por 29 y 15 (44), respectivamente, de Federer.



El rival de Rublev en los cuartos de final será su compatriota Daniil Medvedev, noveno cabeza de serie, que venció también con facilidad por 6-2 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff, verdugo del joven griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie, en la segunda ronda.



"Ha sido mi mayor triunfo y el más emotivo", declaró Rublev al concluir el partido. "¿El verdadero campeón y la leyenda que es? No puedo imaginarme todos los días cuánta presión tienes. Quiero decir, saber que eres Roger y que todos te están mirando y necesitas demostrarlo todos los días, y él está haciendo esto, no sé por cuántos años. Quiero decir, esto es algo, no sé, irreal".



Pero su tenis no lo fue y Rublev, después de las lesiones de los dos últimos años, ante Federer le atacó constantemente su revés con golpes constantes de derecha y nunca bajó la velocidad ni la presión.



Al servir para el partido, Rublev dijo los pensamientos lo pusieron a otro nivel y tenía que tener todo tipo de control.



"En mi cabeza solo estaba tratando de decir: no mirar a mi equipo, no mirar el marcador, no mirar a Roger. Simplemente intenté estar más relajado. Y al final funcionó", subrayó Rublev.



El joven tenista ruso, quien compitió dos veces en las Finales ATP Next Gen en Milán, está en su primer cuarto de final ATP Masters 1.000 y admitió que enfrentarse a Medvedev por un puesto en las semifinales no será nada fácil.



"Viene de jugar la final en el torneo de Coupe Rogers y serán sus terceros cuartos de final consecutivos", valoró Rublev.



Para Federer es la derrota más rápida en más de 16 años, desde que perdió en 54 minutos frente al argentino Franco Squillari en la primera ronda del torneo de Sydney 2003.



No hubo control del tiempo en los partidos de la Copa Davis y en los que se disputaron en los Juegos Olímpicos del 2000, en Sydney, y en el 2004, en Grecia.



"Se mostró muy claro de ideas. Defensa, ataque, sacó bien. Estaba en todas partes. Así que fue duro para mí, pero excelente partido de él. Me impresionó", admitió Federer al concluir el partido. "Se mereció llegar a los cuartos de final porque yo tuve que hacer mejor las cosas y no fue así".