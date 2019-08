Goffin vence a Gasquet y jugará por primera vez una final de Masters 1.000

El belga David Goffin, decimosexto cabeza de serie, se convirtió este sábado en el primer finalista del Masters 1.000 de Cincinnati al vencer por 6-3 y 6-4 en la semifinal al francés Richard Gasquet, 56 del mundo.

El partido que duró apenas una hora y 15 minutos dejó a Goffin con el pase a la primera final que disputa del Masters 1.000 de Cincinnati tras imponerse en todas las facetas del juego al veterano Gasquet, verdugo en cuartos del español Roberto Bautista.

Goffin, que se enfrentaba por tercera vez a Gasquet como profesional y ahora tiene marca de 2-1, logró el gran sueño de disputar su primera final en el torneo Masters 1.000 gracias al gran tenis que hizo desde el fondo de la pista, desde donde siempre impuso el ritmo del partido.

El rival de Goffin en la final, que se disputará este domingo, será el ganador del partido que está noche jugarán el campeón defensor, el serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, y el ruso Daniil Medvedev, noveno favorito.

"Me siento realmente feliz", declaró Goffin al concluir el partido. "Es un torneo que me gusta y he jugado mi mejor tenis en los pasados años. Alcanzar mi primera final Masters 1.000 aquí para mí es un gran momento".

Bajo la dirección de Thomas Johansson, Goffin ha jugado su mejor tenis en lo que va de temporada tras jugar la final en Halle, sobre pista de hierba, que perdió frente al suizo Roger Federer, y alcanzó por primera vez los cuartos de final en Wimbledon.

Aunque en los pasados torneos de pista dura que se jugaron en Washington y Montreal el 19 de mundo había conseguido apenas pasar a la segunda ronda, en Cincinnati siempre ha tenido la iniciativa con un tenis consistente y seguro desde el fondo de la pista.

El triunfo de Goffin, de 28 años, le permitirá subir hasta la posición número 13 en la clasificación de la ATP cuando el próximo lunes se haya actualizado.

Mientras que Gasquet, de 33 años, también jugo su mejor tenis, lo que le permitió alcanzar por primera vez en seis años la semifinal de un Masters 1.000, pero sin que hasta el momento haya conseguido un título.

El duelo entre dos exnúmeros siete del mundo siempre estuvo en control de Goffin que en la primera manga estableció una ventaja parcial de 4-1 y ahí quedó sentenciado el partido.