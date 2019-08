Comienza el Abierto de EE.UU. con semana de actividades para los seguidores

Nueva York, 19 ago (EFE).- El Abierto de Estados Unidos dio este lunes el pistoletazo de salida al torneo de este año con el inicio de los partidos de clasificación y una semana completa con diversas actividades dirigidas a los seguidores de este deporte.



En total, 128 hombres y 128 mujeres compiten de lunes a viernes de esta semana para cerrar las 16 posiciones del cuadro principal de la competición y luego ganar el trofeo del Abierto que en total distribuirá 3,5 millones de dólares en premios.



La fase final del Abierto de EE.UU. se cumplirá del 26 de agosto al 8 de septiembre.



Entre las grandes estrellas que acudirán al torneo se encuentran el actual campeón y número uno de la ATP, Novak Djokovic, que viene de hacerse con el título de Wimbledon de este año, además de Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Simona Halep, Naomi Osaka y Angelique Kerber.



Entre las ausencias más connotadas están las del argentino Juan Martin del Potro, que se excluyó por una lesión de rodilla, y Andy Murray, que prefirió seguir centrándose en su rehabilitación y participar en torneos de menor importancia.



Esta semana, los aficionados podrán presenciar partidos de antiguas figuras del tenis como John McEnroe contra Jim Courier, Andy Roddick contra James Blake, o un partido femenino de dobles entre Martina Navratilova-Tracy Austin contra Lindsay Davenport-Arantxa Sánchez Vicario.



A estos encuentros, con sede en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, los seguidores tendrán acceso gratuito y también podrán observar diversas sesiones de entrenamiento de importantes jugadores.



Asimismo, durante todas las noches de la semana habrá actuaciones musicales protagonizadas por estrellas de Broadway, figuras destacadas del R&B o conocidos DJs.



La gran velada, sin embargo, será este jueves cuando se celebrará una noche especial de Orgullo LGTBI, "LOVE ALL- An Open Conversation", en la que antiguos deportistas hablarán del papel que ha jugado el deporte y, en especial el tenis, en la comunidad no heterosexual.



Ese mismo día, unas horas antes, tendrá lugar la ceremonia del sorteo, que contará con la presencia de los ganadores del Abierto de EE.UU. del año pasado, el serbio Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka.



Este año, el certamen ha decidido rendir homenaje a Althea Gibson, que en 1957 se convirtió en la primera afroamericana en ganar el campeonato, con la inauguración de una estatua de la tenista creada por el escultor Eric Goulder y que estará situada frente al estadio Arthur Ashe.



También se recordará la enorme influencia de la deportista Billie Jean King, con una exposición de fotografía formada por instantáneas que reflejan sus logros y su activismo en la New York Historical Society.



Otras formas de entretenimiento para los amantes del Abierto de EE.UU. son una zona en la que los niños podrán practicar todo tipo de deportes en la que se trata de potenciar a las futuras generaciones, actividades interactivas que fusionan el tenis con la ciudad de Nueva York o experiencias de realidad aumentada.



Este es el segundo año que el Abierto de EE.UU. cuenta en su complejo deportivo Billie Jean King con el estadio Louis Armstrong, con espacio para 14.000 personas y techo retráctil para sortear la lluvia tras una extensa reforma durante un lustro que costó 600 millones de dólares.