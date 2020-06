Ivanovic: "Llegar al número uno no era mi sueño"

Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- La serbia Ana Ivanovic, exnúmero uno del mundo y campeona de Roland Garros en 2008, ha señalado que llegar al tope de la clasificación mundial "no era su sueño" y que en algún momento no llegó a disfrutar de esa posición.



Así se ha despachado Ivanovic en declaraciones durante el programa "Hanging out with Babsi" de Eurosport, donde aclara que en aquella época fue intensa, pero algo cambió en su interior.



"Tenía 20 años cuando gané un Grand Slam y luego me convertí en la número uno. En ese momento, todo cambia, desde la pura alegría de entrenar y la alegría de la competición hasta que de repente tienes que ganar o ya no serás el número uno", señaló.



"No me gustaba eso, sólo quería jugar al tenis que es lo que me encanta. Estaba en el punto de mira. Llegar al número uno no era mi sueño, mi sueño era jugar al tenis, disfrutarlo y ganar partidos y torneos. Fue un poco difícil adaptarme a aquello", dijo.



Ivanovic recordó cómo fue aquel periodo en el que coincidió con su compatriota Novak Djokovic y se hicieron muy amigos.



"Crecimos juntos en Serbia y empezamos a jugar al tenis en momentos similares, yo un año después. Luego llegamos a los 10 u 11 años y jugamos muchos torneos pequeños en Serbia. Más tarde, en la gira nos hicimos muy amigos. A lo largo de los años él tuvo su propio camino y yo el mío, pero lo que él ha conseguido es realmente asombroso", dijo.



Ana destacó que una de sus rivales más duras en sus comienzos fue la suiza Patty Schnyder. "Nunca olvidaré esos duelos. Recuerdo Berlín en un partido de cuartos de final. Siempre tuve batallas increíbles contra Svetlana Kuznetsova también. Pero a lo largo de mi carrera el rival más difícil de enfrentar fue Karolina Pliskova", apuntó.



Sobre el partido que le gustaría repetir no dudó. "Me gustaría repetir la final del Abierto de Australia contra Sharapova en 2008. Fue un primer set muy ajustado, 4-4, y 30-30, y ella estaba sirviendo. Perdí un punto en una dejada, me angustié, perdí el set 7-5 creo".



"No podía dejar pasar ese punto en mi cabeza. Normalmente te olvidas y sigues adelante y vas a por el siguiente punto, pero de alguna manera no podía olvidar ese punto. Estaba jugando tan bien en ese torneo, que probablemente me gustaría volver a jugarlo", dijo con nostalgia.