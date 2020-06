Paquito Navarro, con ?ganas y ansias? de volver a competir.

Madrid, 30 jun (EFE).- Francisco ?Paquito? Navarro, número uno del ránking del World Padel Tour, aseguró durante rueda de prensa previa a su debut en el cuadro final del Estrella Damm Open 2020, que se encuentra ?deseando volver a competir? tras 114 días fuera de las pistas por la pandemia del coronavirus.



Paquito Navarro aseguró que tanto él como su compañero Pablo Lima, han estado preparándose tanto física como mentalmente durante el parón obligado para ?estar a tope?, pues tienen la ?responsabilidad de defender el puesto con uñas y dientes?.



El jugador aseguró ante las preguntas realizadas por videoconferencia que se encuentra ?con muchísimas ganas y muchas ansias? de volver a competir, aunque es consciente de que la vuelta a la actividad les va a ?afectar? por estar tanto tiempo parados y espera que no les ?juegue una mala pasada?.



?Nos va a afectar porque estamos fuera de ritmo de competición. Nos vamos a encontrar en una situación nueva que es competir sin público?, aseguró Navarro.



Paquito, acostumbrado a interactuar con el público durante sus presentaciones, aprovechó para agradecer a los aficionados por ?estar ahí? y espera volver a verlos próximamente.



?Me imagino una vuelta peculiar jugar a puerta cerrada, pero super contento de volver a competición. Nos va a faltar una parte muy importante que es la afición?.



Tanto él como su compañero Pablo Lima han mantenido contacto ?constantemente? durante la cuarentena para poder llegar en óptimas condiciones, sin embargo, afirmó que no ?preparó? de una manera ?especial o diferente? su vuelta, pues todos los jugadores han estado en la misma situación.



?Pablo y yo hemos estado en contacto continuamente. Me llamó para preguntar si quería comprar una cinta para correr, le dije que yo no vivía en una mansión como él y que no me cabía en casa, pero compré una bici estática?, bromeó el número uno del mundo.



Finalmente, Navarro afirmó sentirse ?orgulloso? de que el pádel sea el tercer deporte en España en volver a competición, pues aunque se encuentra ?muy lejos? de ambos deportes, el pádel está ?creciendo exponencialmente? y espera que siga en aumento.