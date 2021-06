ValeLaPierna, el reto de Caverzaschi para impulsar el deporte paralímpico

Madrid, 28 jun (EFE).- #ValeLaPierna es el proyecto que el tenista en silla de ruedas Dani Caverzaschi ha puesto en marcha para, a través de una línea de camisetas, obtener recursos que impulsen el deporte paralímpico y que cuenta con el apoyo del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida



Caverzaschi ha ideado esta línea de camisetas portadoras de mensajes llenos de aliento y buen humor con el fin de "liberarnos, como sociedad, de los estereotipos e integrar las diferencias".



En las camisetas se encuentran eslóganes como "Error 404. Leg not found", "Imperfectamente perfecto" o "DisCapacitado".



"La discapacidad no entra en la ecuación de nuestras vidas. Seguimos siendo una excepción. He aprendido a ver más ventajas que desventajas por ir en silla de ruedas. La barrera social hace daño y de ahí nace este proyecto que es un propósito de vida para normalizar la discapacidad. Me gustaría luchar para conseguir una sociedad sin complejos, con espejos donde mirarse", confesó el tenista madrileño.



La venta de las camisetas tiene un fin social, ya que los beneficios irán íntegramente destinados a la compra de material de base para las personas con discapacidad que quieran practicar algún deporte.



Caverzaschi conoce bien las dificultades a las que se enfrenta una persona con discapacidad a la hora de realizar cualquier actividad deportiva y todavía recuerda que tuvo que aprender a jugar "con una silla de hospital durante dos años por lo complicado y costoso que era adquirir una silla adaptada".



El Comité Paralímpico Español será el receptor de los beneficios para comprar el material deportivo. Tras esto, se habilitará un sistema de préstamo, tanto para entidades sin ánimo de lucro como para centros educativos, para que las personas con discapacidad puedan disponer de medios para comenzar a practicar deporte.



El eje fundamental de esta campaña ha sido el respaldo de la marca de moda masculina Silbon que desde hace años está implicada con el deporte adaptado y no ha dudado en apoyar a Caverzaschi.



"Queremos movilizar a la sociedad por un bien común y en favor de la igualdad de oportunidades para poner de manifiesto que la discapacidad desaparece cuando se cuenta con los medios necesarios", declaró el director general y fundador de Silbon, Pablo López.



Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, quiso dar "un sincero agradecimiento" a Silbon y Dani por esta campaña.



"Nosotros, desde el CPE, trabajamos en dos vertientes, la democratización y universalización del deporte y el relevo generacional y por eso es necesaria la ayuda porque todo lo que sea aumentar la masa de deportistas redundará en el beneficio de las personas que puedan practicar el deporte y además acceder a los Juegos", señaló.



Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, destacó "el gran significado de este proyecto porque el deporte es una actividad al servicio de la persona".



"Yo no distingo entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Hay que dejar de hablar de deporte inclusivo, esto es deporte. Necesitamos protagonistas, empresas y personas decididas a liderar proyectos. En el futuro espero ver una sociedad y una competición en la que todos seamos iguales. Gracias por el futuro que abres con esta iniciativa, Dani", señaló Blanco.



José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, subrayó que desde el consistorio que dirige están "plenamente comprometidos con el deporte, al margen de las condiciones que cada uno tenga para practicarlo".



"El deporte es una escuela de valores y nos hace mejor a todos. Para superar las adversidades de los últimos meses hay que contar con el ánimo y la sonrisa, algo que es importante, y en esta campaña triunfa el sentido de ambas cosas", concluyó.