Micky Lawler: "Lo ideal es seis jugadoras que ganen y ganen y un nivel alto"

Madrid, 12 oct (EFE).- La presidenta de la WTA, la neerlandesa Micky Lawler asume "la nueva realidad de la sociedad y del deporte" que ha propiciado la pandemia. Centrada ahora en la puesta en escena de las Finales WTA, que se van a disputar por primera vez en Latinoamérica, en la ciudad mexicana de Guadalajara, después de que las secuelas de la Covid-19 descartaran el escenario inicial, Shenzhen (China), destaca la igualdad existente en el tenis femenino aunque asume la solidez que proporciona tener un ramillete de jugadores referentes en la competición.



En una entrevista con la Agencia EFE, Lawler subraya el acercamiento entre la WTA y la ATP, confía en que la estadounidense Serena Williams llegue a ganar su vigésimo cuarto Grand Slam e iguale a la legendaria Margaret Court. También da una gran importancia a la crisis sufrida por la japonesa Naomi Osaka.



- Pregunta: El tenis femenino disfruta ahora de una gran igualdad. Sin una dominadora clara y los títulos de Grand Slam repartidos entre jugadoras diferentes. ¿Como evalúa el momento?.



. Respuesta: "Se puede mirar de dos formas. Lo que demuestra es que hay mucha profundidad en el tenis femenino y esto es una cosa que es muy buena porque todos los partidos son muy peleados y el tenis está a un nivel altísimo. Ahora, consistencia en quién gana es también importante para desarrollar la marca de las jugadoras. Como Roger y Rafa han ganado y ganado todos saben quienes son.



En el tenis femenino es más difícil. Tenemos a Serena Williams, a Simona Halep, a Garbiñe Muguruza... a muchas campeonas, grandes campeonas muy conocidas. Pero la consistencia que tienen los hombres todavía falta. Aunque la lucha es impresionante y eso es un aspecto muy importante".



- P: ¿Qué es mejor, tener unos referentes como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic como ocurre en el circuito masculino o varias jugadoras que pueden aspirar por los títulos?.



. R: "Es difícil. En mi posición no te puedo decir prefiero esto o prefiero lo otro. Yo me acuerdo cuando eso estaba marcado en el tenis femenino y las ganadoras se sabían desde el lunes. Serían Martina (Navratilova) y Chris (Evert), por ejemplo, y eso causó que el tenis empezó a crecer y crecer porque esa marca de campeonas, el hecho de que todo el mundo conozca los nombres o las personas, ayuda al crecimiento de este deporte. Eso no lo podemos negar.



Pero, por otra parte, yo que viví esas épocas y vivo esta época veo que el nivel del tenis es muy alto. Y también prefiero esto. Lo ideal es que haya un tenis muy alto con seis jugadoras que ganen y ganen y ganen para poder repetir y desarrollar esa marca. Pero si vemos los resultados de los últimos años no podemos decir más que estamos creciendo a pasos galopantes y eso lo tenemos que agradecer".



- P: En cualquier caso, en pleno auge del deporte femenino, el tenis siempre ha estado a la vanguardia.



. R: "El tenis femenino tiene la ventaja que empezó en el 72 y tenemos ventaja del tiempo. Pero lo que hemos hecho ha ayudado a otros deportes. El fútbol, que tiene muy buena participación y el baloncesto. El fútbol femenino es muy fuerte en Estados Unidos, ayudó a impulsar el fútbol en Suecia, en Holanda, Inglaterra. Estos resultados son muy positivos. Yo creo que el tenis ha ayudado a esta apertura y a que niñas y chicas participen más seriamente en deporte y vean en el deporte un futuro posible. Y es bueno que el tanto público asista a ver fútbol y otros deportes femeninos, como el hockey. Antes no iba nadie y ahora es un mundo totalmente distinto porque estos deportes ofrecen mucho también"



FINALES WTA EN LATINOAMÉRICA



P: ¿Cuál es la situación actual del tenis femenino. Nos acercamos a la normalidad?



R. "Nos estamos acercando y adaptando a una nueva normalidad. Nos queda mucho y no sé si algún día a como estábamos antes de la pandemia. Pero creo que nos tendremos que acostumbrar mentalmente a esta nueva situación y no pienso, para ser honesta, en ir algún día sin mascarilla o sin hacernos test. Porque no vale la pena y vamos a quedar muy decepcionados. Esto yo creo que es lo que vamos a vivir de ahora adelante.



P: ¿Cual ha sido el impacto?



R: "Ha sido muy difícil porque toda la parte asiática no se ha podido jugar y económicamente ha sido muy difícil y para los patrocinadores. Por ejemplo para las WTA Finales se va a jugar en Guadalajara cuando se iba a jugar normalmente en Shenzhen (China). Son los problemas que tenemos todos y es un desafío grande para todos los que estamos aquí"



P: Un gran impulso para el tenis Latinoamericano que nunca ha disfrutado de unas Finales WTA.



"Latinoamérica es un continente donde el tenis es muy popular con grandes campeonas. Tenemos grandes campeonas que son latinoamericanas. Hasta Leylah Fernandez (finalista del Abierto de Australia) su papá es ecuatoriano. El tenis, el masculino también, es de los tres más vistos y más practicados en la región y siempre ha habido esa oportunidad. Pero económicamente es más difícil porque se compite con regiones como Europa y Estados Unidos en economías que están mucho más desarrollados y son más fuertes. El hecho de que podamos traer este gran torneo a Guadalajara, a México, es una muy buena noticia y más en estos tiempos tan difíciles ellos han podido levantar la mano y ayudarnos y decir vengan WTA a México que juntos vamos a hacer un evento fantástico".



. P: ¿Es una buena oportunidad para desarrollar más los eventos en Latinoamérica?



"Si, absolutamente. Tenemos los torneos en México y en Colombia desde ya y también otros nuevos en Buenos Aires y Uruguay. Vemos ímpetu en este desarrollo. Y lo que vemos también es mucha demanda de todas partes del mundo pero en Latinoamérica es un deporte muy importante y sería bárbaro poder desarrollar más los eventos y la presencia de WTA en Latinoamérica"



P: ¿Estos movimientos en el calendario se van a mantener o la intención es volver a los establecidos originariamente?



"Es difícil decirlo ahora. Los cambios van a tener consecuencias permanentes positivas pero hay torneos en Asia que son muy importantes con una gran historia y seguro que van a regresar. Tokio, Seúl, China... son parte muy importante del circuito WTA pero al mismo tiempo los mercados que han podido reaccionar y nos han podido dar soluciones van a seguir siendo parte de nuestra estructura y vamos a seguir creciendo en esta inversión en estos tiempos difíciles".



UNIÓN CON LA ATP



P: Desde hace tiempo la intención es que ATP y WTA caminen juntos. ¿En qué punto está actualmente este deseo?



"Pasaron dos cosas muy positivas para esta estrategia que para mí es la única estrategia. La gran virtud de este deporte es que hombres y mujeres participan juntos en el mismo escenario. Compartimos fans y muchas cosas y eso hace del tenis un deporte único y tan interesante. Lo que pasó con los responsables de la ATP Andrea Gaudenzi (presidente de la ATP) y Massimo Calvelli (director ejecutivo ATP) que estuvieron muy receptivos abierto y vieron esta oportunidad al mismo tiempo que el Covid.



Empezamos a trabajar juntos desde marzo del pasado año y hemos progresado mucho porque trabajamos en calendario y en otros aspectos para mantener el deporte y para seguir desarrollando lo que habíamos empezado hace cincuenta años.



Lanzamos un equipo de márketing y de contenido digital y social y eso ha dado muy buenos resultados. Queremos trabajar en otros temas conjuntamente. Temas operacionales hasta en salud mental, salud física. Todo esto lo estamos mirando juntos".



SERENA WILLIAMS Y NAOMI OSAKA



P: ¿Ganará Serena Williams un nuevo Grand Slam?



R:" Sí, Serena es capaz de todo. No hay que descartar a Serena jamás. Es un fenómeno de deportista y también como persona humanamente. Ha logrado tanto y tanto que si se retira mañana no se puede quejar de la carrera que ha tenido y nosotros tendremos que estarle agradecidos por todo lo que ha hecho por el tenis femenino.



Por otro lado, si gana ese último Grand Slam e iguala el récord a Margaret Court también es histórico y eso es lo positivo de todo que en realidad en ningún caso no podemos perder nada y ella tampoco. No me va a sorprender si gana, obviamente.



P: La WTA hace tiempo que se ha ocupado de la salud física y también mental de sus deportistas. ¿Como vivió la crisis de Naomi Osaka?



R: "Este es un tema muy importante para nosotros. Estamos centrados y enfocados en este tema desde hace muchos años. Desde el principio de la WTA en 1973 tenemos un equipo de profesionales que trata la psicología del deportista. El tema de Naomi es difícil porque tiene un nivel atlético enorme y su vida cambió de un día para otro como suele pasar con grandes campeonas y le surgieron un montón de oportunidades. Y encontrar el equilibrio tenístico y comercial profesional ha sido difícil.



Quizá hubiera podido manejarse mejor, quizás la comunicación tiene que abrirse más. Pero lo positivo de esta situación es que ahora estamos revaluando lo que podemos mejorar en prensa, en el sistema de conferencia de prensa después de partidos, como podemos ayudar a las jugadoras y a la prensa para hacerlo mejor.



Pero el hecho de que Naomi haya sacado el tema hacia fuera. Es importante porque otras atletas están hablando de lo mismo. Porque todos sabemos que en esta situación de la pandemia estamos todos afectados y el hecho de que podamos conversar de una vulnerabilidad. Todos sufrimos de estos puntos emocionales que pueden ser difíciles y al hablar de esto podemos superar estas situaciones.



Los desafíos mentales son más difíciles que los físicos a menudo.El hecho de que estemos manteniendo esta conversación es muy positivo".



Santiago Aparicio