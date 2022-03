El hermoso gesto de Rafa Nadal con una pequeña fan

El tenista español peloteó con una niña de 10 años, que cumplió su sueño de jugar con su ídolo

Rafa Nadal no pasa su mejor momento deportivo después de que haya sufrido una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo durante las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells contra Carlos Alcaraz. Una dolencia que no le impidió derrotar al joven y prometedor murciano, pero que le lastró en la final contra Taylor Fritz, el cual logró vencer al de Manacor, infringiéndole de paso la primera derrota de la temporada al tenista español, que hasta ese momento llevaba una trayectoria inmaculada con títulos en el Open de Australia y en Acapulco.



La lesión supondrá que Rafa Nadal se pierda buena parte de la gira de tierra batida europea que comienza en breve. Por lo pronto, no estará presente en uno de sus torneos fetiches, el Masters 1000 de Montecarlo y peligra también su presencia en el Torneo Conde de Godó de Barcelona donde el es dominador absoluto en los últimos años. Su presencia en el Masters 1000 de Madrid también es una incógnita, puesto que la lesión requiere de un reposo que va de un tiempo de las cuatro a las seis semanas. Todo está pendiente de evolución tal y como dijo su médico de confianza, el prestigioso Ángel Ruiz-Cotorro.



El propio doctor ya ha afirmado que "hay que ser precavidos y llevarlo sin prisa pero sin pausa, sabiendo que no podemos cometer errores. Es una lesión que es un poco especial, primero tiene que desaparecer el dolor y luego trabajar para no perder la forma". Por lo tanto, se espera que la vuelta de Rafa Nadal al circuito de la ATP no se produzca de forma precipitada, todo sea para no forzar en ponga en peligro la presencia del mallorquín en la próxima edición de Roland Garros, donde el tenista buscará ganar su Grand Slam número 22, aumentando así la diferencia con Novak Djokovic y Roger Federer, ambos con 20 entorchados. El serbio, ausente en Australia por no vacunarse contra el coronavirus, será su gran rival sobre las pistas de arcilla de Francia, donde el español se vio superado por el balcánico en las semifinales de la edición anterior.





Rafa Nadal hace que una niña de 10 años se siente especial

A pesar de su lesión,tuvo tiempo para hacer que una pequeña de 10 años se sintiera especial, con la cual intercambió algunos peloteos durante su presencia en las pistas de cemento de, tal y como ha compartido una cuenta en Instagram.