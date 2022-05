Swiatek no tiembla en primera ronda, Osaka cede a las primeras de cambio

París, 23 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, apenas tembló para superar la primera ronda de Roland Garros frente a la ucraniana Lesia Tsurenko, procedente de la fase previa, a la que derrotó por un contundente 6-2 y 6-0 en 54 minutos, lo que supone su 29 triunfo consecutivo.

La ganadora de 2020, cuando se impuso sin perder un set, que llega como principal favorita tras la impresionante racha de resultados de esta temporada, se medirá contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Alison Riske y la ucraniana Dayana Yastremska.

Peor suerte corrió la japonesa Naomi Osaka, que en su retorno al torneo tras haberse dado de baja el año pasado por la presión mediática, cayó en primera ronda contra la estadounidense Amanda Anisimova, semifinalista en 2019, por 7-5 y 6-4 en hora y media de juego.

No atraviesa su mejor momento la nipona, ex número 1 del mundo, que llegó a París con problemas físicos, pero volvió a demostrar que la tierra batida no es su superficie predilecta.

Anisimova jugará por un puesto en tercera ronda contra la croata Donna Vekic, procedente de la previa, que se impuso a la sueca Mirjam Bjorklund, también clasificada, por 7-6(6) y 6-2.