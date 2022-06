El mayor crítico de Rafa Nadal se rinde ante él: "Es el mejor"

Después de ganar su Grand Slam número 22 comienza a existir una preferencia entre Djokovic, Federer y el manacorí

Nick Kyrgios, tenista australiano que participará en el torneo ATP 250 Mallorca Championships, que se juega sobre césped, y que comienza el próximo día 19 de junio, se rindió ante Rafa Nadal a pesar de ser durante años uno de sus mayores críticos y 'haters'. "Es el mejor del Big Three, tiene 22 Grand Slams y los otros dos (Roger Federer y Novak Djokovic 20", ha dicho el 'aussie' en una entrevista concedida al medio de comunicación Última Hora.

Kyrgios siempre ha sido considerado uno de los chicos malos del circuito ATP, pero ahora cree que ha dejado esa faceta de su vida y cree que es un jugador centrado en el tenis. "No entiendo que piensen eso de mí. No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años ahora y he estado jugando así desde que tenía 10. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Porque pienso que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes estarás enfadado. Es normal, es humano. Algunos lo muestran más y otros menos".

Nada amante de la tierra batida, gira que se suele saltar siempre que puede sin disputar Roland Garros, Nick Kygios es una enamorado del césped, donde espera dar lo mejor de sí. "Aquí quiero ofrecer mi mejor tenis. Ojalá acudan muchos aficionados a ver nuestros partidos. Como siempre voy a ganar, quiero entretener a la gente para que ellos y yo lo pasemos bien. Este es un año para resurgir. Vi que no necesitaba jugar cada torneo (en tierra) para mejorar. Busqué prepararme lo mejor posible para los torneos de hierba, y quería estar de nuevo en casa".

Kyrgios también habló de la depresión por la que pasó en 2020, animando a cualquier que la padezca a pedir ayuda. "Hice pública mi depresión porque creí que podría ser bueno y ayudaría a otra gente en una situación similar. Tuve la sensación de que no tenía a nadie con quien hablar de ello o confiar. Rechacé el apoyo de mi familia y amigos, no me abrí. Ellos podrían haberme ayudado a encontrar el camino y pensar positivamente de nuevo".

No hay que olvidar que durante años, Nick Kyrgios ha tenido sus más y sus menos con Rafa Nadal, llegando el australiano a simular las rutinas del español durante partidos en los que se enfrentaban. Eso es historia ahora y en los últimos tiempos Kyrgios y Nadal se han lanzado alabanzas el uno al otro evidenciando que respetan el juego que tienen.