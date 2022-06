Rafa Nadal se pondrá a tono para Wimbledon con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El legendario tenista español también ha confirmado su paternidad, la cual no cree que le afecte en su vida profesionalidad

Rafael Nadal, reciente vencedor de Roland Garros y ganador de 22 Grand Slams, confirmó hoy en rueda de prensa, en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, donde se ha entrenado durante toda esta semana, de que su intención es jugar en Wimbledon y que viajará este lunes a la capital británica para seguir practicando y jugar algún partido de exhibición.

Así Rafa Nadal ha disipado cualquier especulación sobre su futuro deportivo después de que durante la semana pasada se haya sometido a un nuevo tratamiento de radiofrecuencia para aliviar el dolor que sufre en su pie, en el cual sufre una lesión crónica llamada 'Sindrome Müller-Weiss', que es una enfermedad degenerativa en el escafoides tarsiano.

"Las sensaciones son buenas, jugar Roland Garros bien ayuda a nivel de confianza, pero hierba es una superficie diferente y hay poca lógica. Pero llevo tres años sin jugar en hierba y será complicado. Las primeras rondas serán cruciales. Si las pasas los rivales son más difíciles, pero se juega con más seguridad. Los primeros partidos los juegas con gente con experiencia reciente en estas pistas y es un poco lotería", explicó Nadal.

El tenista manacorí también definió su plan antes de jugar Wimbledon: "Mi intención es jugar Wimbledon. El tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas, y no iría si no tuviera intención de jugar. Viajaré, jugaré una exhibición en Hurlingham y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible".

También confirmó su paternidad, ya anunciada en varios medios de comunicación de la prensa, la cual no le afectará en su vida deportiva, o eso espera: "No tengo previsto que la paternidad suponga un cambio en mi vida profesional".

Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic prepararán Wilmbledon en el torneo de exhibición de Hurlingham

Los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic serán las estrellas del torneo de exhibición de Hurlingham que comenzará el próximo martes en Londres.

Nadal y Djokovic se unieron este viernes a Hurlingham, que ya tenía confirmada la participación de Carlos Alcaraz, así como del noruego Casper Ruud, quinto mejor jugador del mundo. Este torneo, que no reparte puntos ATP, será la primera piedra de toque para Rafa Nadal en hierba desde que cayera en las semifinales de Wimbledon en 2019 contra Roger Federer.

Por su parte, Djokovic, que no juega desde que cayó en los cuartos de final de Roland Garros contra Rafa Nadal, tampoco disputará ningún torneo oficial antes de Wimbledon y ha confirmado este viernes su participación en Hurlingham. El serbio actuará en el All England Club como primera cabeza de serie debido a las sanciones a rusos y bielorrusos, que impedirán jugar a Daniil Medvedev, y la lesión de tobillo que sufrió Alexander Zverev que le tendrá varios meses fuera.

Carlos Alcaraz, que tendría que haber disputado Queen's esta semana, se bajó del torneo londinense por unas molestias en el codo y preparará Wimbledon, donde su tope es la segunda ronda, también en Hurlingham. El murciano tiene programados dos encuentros en la capital londinense.