Las 12 series que no me perdí en 2021 y las que no pienso perderme en 2022

Las 12 series que no me perdí en 2021 y las que no pienso perderme en 2022

Para empezar, disculpen la primera persona. Aunque sea éxte un texto opinativo y, por tanto, subjetivo, cuesta no distanciarse como de costumbre. Sin embargo, esta recomendación lo exige, ya que se trata de una cuestión de gustos. Para continuar, les aclaro que el mundo de las series es una de mis tres pasiones, aparte del fútbol y el Carnaval de Cádiz. No soy ningún experto, aunque, después de muchos años de consumo masivo, uno adquiere cierto criterio. Lo subjetivo viene, además, porque no se ofrece en este espacio una lista de las producciones más vistas ni mejor valoradas por la crítica, sino solamente a título personal. Una selección de 12 obras que han destacado para mí en el año que acaba de terminar (una por mes), apenas una cuarta parte de las muchas que vi, y otra de la docena que espero con más ilusión en el año que acabamos de estrenar.

Para un 'serial lover' como el que les habla, la explosión de cadenas y plataformas de 'streaming' es una tentación incompatible con el sueldo de una familia de clase media. Pero, con coartadas a veces difíciles de sostener y aprovechando todas las promociones que traen consigo las ofertas de packs convergentes de las operadoras, ha conseguido tener a mano Netflix, la renovada HBO Max, Disney Plus, Apple TV+, Movistar Series, Amazon Prime Video y muchas otras a través de Orange TV. Incluso, en muchas ocasiones hay que recurrir a otras fuentes para que los productos de, por ejemplo, la emergente Hulu lleguen a tiempo.

Por supuesto, al ser una cuestión de gustos, sé perfectamente que me dejo otras muchas series en el camino que también me gustaron, pero que, por unas razones u otras, no seleccioné. Me gusta la labor de Netflix con obras a las que se les pudo sacar más partido, pero, si aplaudo lo que han hecho con 'Top Boy' o 'Cobra Kai', me duelen los ojos al comprobar la forma en que abrocharon 'Vis a Vis' (lo de 'El Oasis' merece un capítulo aparte) o 'La casa de papel', a cuya parte final de la quinta y última temporada pudimos acceder a principios del pasado diciembre. Lo de 'El juego del calamar' me parece una broma de mal gusto de nueve horas de duración y, como no soy fan de 'Juego de Tronos', he pasado un poco de su precuela. En fin, que espero que les guste mi selección.

Puede repasar esta particular selección de las 12 series que no me perdí en 2021 y las que no pienso perderme en 2022 en esta galería.