Juan Espino: ´Espero escalar para situarme entre los 15 mejores del mundo´

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- El luchador grancanario Juan Espino, el primer español en competir en la UFC (evento más prestigioso de artes marciales mixtas a nivel mundial), ha asegurado este jueves que su próximo objetivo será ganar varios combates, para situarse entre los 15 mejores del mundo.



El luchador isleño ha sido recibido este jueves por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Deportes de la comunidad autónoma, Isaac Castellano, que le han felicitado por sus logros en Estados Unidos.



"Hacer una valoración de mis éxitos, con la situación emocional que tengo, es bastante complicado, ya que el entusiasmo me desborda y no sabría por dónde empezar. Me he visto muy arropado por todo el mundo, incluido el presidente del Gobierno de Canarias, y para mí es un placer", ha señalado a Televisión Canaria y a la Agencia EFE.



Conocido desde el inicio de su carrera como "El Trota" y ahora apodado en EEUU "El Guapo" (en castellano), Juan Espino considera que lo más complicado ha sido llegar hasta donde él lo ha hecho.



"Evidentemente, no va a ser fácil permanecer aquí sin un trabajo detrás, pero tras un tiempo caminando en el desierto, sin una ruta clara, ahora sé por dónde tengo que seguir, y creo que no será más complicado lo que venga que lo que he hecho hasta ahora", ha reconocido.



El luchador grancanario ha revelado que durante la recepción del presidente del Gobierno regional le había trasladado la posibilidad de recibir ayuda institucional en el inmediato futuro.



"Sería bueno para todos, debido a la repercusión mediática que ha tenido mi logro, hacer algunos entrenamientos en Canarias, trayendo campeones para que yo pueda mejorar. He hablado con el presidente de la posibilidad de tener algún tipo de patrocinio, no solo por mí, sino para traer compañeros y entrenadores para promocionar las islas", ha comentado.



Juan Espino ha afirmado que entre la variedad de luchas que ha practicado, una de las más que le gustan son las artes marciales mixtas (MMA, en sus siglas inglesas).



"Creo haber practicado unas 20 disciplinas, entre la lucha canaria, senegalesa, coreana, india, grappling, MMA... Me siento más cómodo en las luchas más puras, en las que menos limitaciones tenemos por la interferencia del árbitro. Las MMA me gustan bastante, porque no hay tanta intromisión de los árbitros", ha dicho.



De igual forma, Espino ha defendido las artes marciales mixtas, pese a que mucha gente no ve con buenos ojos esta modalidad tan dura.



"Este es un deporte bastante violento visualmente, pero hay otros mucho más peligrosos, como la Fórmula 1 o el motociclismo, ya que el número de personas que han perdido la vida en estas disciplinas es abismal comparado con las MMA, que es el deporte que más está creciendo en patrocinios y bolsas a los luchadores", ha revelado.



El luchador isleño ha indicado, por otra parte, que le hace "mucha ilusión" realizar el saque de honor este próximo domingo en el estadio de Gran Canaria.



"Yo soy aficionado al fútbol, y evidentemente es un orgullo hacer un saque de honor en un partido de la UD Las Palmas ante el CD Tenerife, por lo que estoy muy contento", ha manifestado.



Por otro lado, Juan Espino se ha reído cuando se le ha cuestionado por el apodo que más le gusta de los que ha tenido durante su carrera deportiva.



"Cada cosa ha tenido su momento. En lucha canaria era El Trota; en Senegal era El León Blanco; en la India me decían Juan y era bastante conocido, y ahora soy El Guapo en Estados Unidos. Yo sigo siendo Juan, y con que me llamen por mi nombre soy feliz", ha señalado.



Finamente, el luchador ha dado a conocer su hoja de ruta de su futuro deportivo.



"He firmado con la UFC seis combates en los próximos cuatro años, aunque ahora sólo pienso en recuperarme bien después de este año tan duro que he tenido. Antes del próximo verano haré algún combate más, para empezar a escalar y clasificarme entre los 15 mejores del mundo", ha concluido.