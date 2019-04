Pablo Iglesias: "¿Por qué es tan difícil que salga del armario un futbolista?"

El líder del partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no entiende el tabú de la homosexualidad en el fútbol "evidentemente tiene que haber jugadores gays y es terrible que tengan miedo a reconocer abiertamente su opción sexual".

En una entrevista en Marca publicada este jueves, Iglesias se ha declarado fan del baloncesto y ha comparado la política con una cancha de baloncesto en la que siempre hay "codazos y rodillazos". Con respecto a su anterior declaración, Iglesias ha añadido que "extrapolaría el VAR a la política porque ayudaría mucho a ver la repetición de la jugada".

Iglesias ha comparado la salida de Alberto Herreros del Estudiantes con la de Íñigo Errejón de Unidas Podemos "al principio son decisiones duras que no sientan bien, pero luego hay racionalizarlas, Íñigo no es un adversario y le deseo lo mejor". El candidato a las elecciones generales tiene fama de antimadridista y ha explicado que durante la época en la que iba a ver al Estudiantes, "el Real Madrid conseguía con dinero lo que otros lograban solo con la cantera" lo cual no le gustaba y de ahí viene su "enfado" con el Real Madrid".

Por el contrario, Iglesias ha manifestado una mayor afinidad por el Atlético, "tiene una cosa épica que es muy hermosa, ya que con menos presupuesto, compite con el Madrid y el Barcelona". Además, ha añadido que siempre ha sentido debilidad por los equipos más humildes "me encantaban el SuperDépor y el Valencia de Benítez". También ha señalado que "con muchas comillas" hay deportes de izquierdas y de derechas, "el golf se asocia con valores más conservadores mientras que otros son más populares". "Diría que el fútbol es el deporte más de izquierdas porque es uno de los pocos en los que el más débil puede ganar".

Con respecto al independentismo en el ambiente deportivo, ha afirmado que "es de La Roja a muerte" por lo que no concibe una selección de baloncesto o fútbol sin jugadores vascos o catalanes; sin embargo, entiende que haya gente independentista a la que le gustaría ver a sus respectivas selecciones compitiendo a un nivel internacional.