Ana Pérez: Gimnasia entre cuatro paredes

Cuando la gimnasta sevillana Ana Pérez clasificaba en el mes de octubre a España para asistir a Tokio, poco se podía entrever que un virus desolaría a los olímpicos tan solo meses después. "Si hace cuatro años nos hubieran dicho que nos íbamos a clasificar, no nos lo habríamos creído", dijo entonces.

Ahora, la deportista se las arregla para poder entrenar en casa y con un plazo de cuatro meses que de un día para otro se ha alargado. "El entrenamiento en casa no está siendo nada fácil, porque obviamente el espacio es muy reducido; pero intento mantenerme activa, hacer doble sesión de preparación física para no perder la forma, aunque no está siendo nada fácil. La cabeza también juega un papel fundamental en esta situación y como es lógico hay días y días", expresa Pérez desde su domicilio para ESTADIO.

Mientras tanto, sigue la planificación que el equipo técnico le ha hecho llegar, aunque reconoce que le gustaría ser "un poco más específica" en su preparación. "Ellos saben cómo conseguir que volvamos fuertes y nosotras nos limitaremos a hacer el trabajo que nos manden porque tenemos plena confianza", apostilla.

La joven gimnasta ya acudió a los Juegos de Río y esperaba dar un salto cualitativo en el país asiático, pero cree que la suspensión del evento es "la mejor decisión que se podía tomar". "No se puede competir en unos JJ.OO. sin entrenar. Es imposible. Y anularlos era lo peor que podían hacer. Por una parte, por todo el dinero invertido en la organización y todo el que mueve su celebración; y por otra, porque sería injusto tirar a la basura el trabajo duro de cuatro años de muchísimos deportistas de élite", afirma.

A pesar de ello, Pérez se muestra optimista respecto a que, en el momento que pueda recuperar la rutina, tendrá por delante "un objetivo muy duro pero muy bonito" que afronta como su "gran motivación" de cara a planificar la temporada adicional y recuperar la forma física cuanto antes.