Pedro Sánchez zanja la cuestión de la entrada a los estadios

Pedro Sánchez: "No vamos a renunciar a una respuesta homogénea sobre aforos"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha advertido que no van a "renunciar a una respuesta homogénea", en referencia al acuerdo de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y las ligas afectadas sobre los aforos en los estadios de fútbol y baloncesto, tras el regreso de las competiciones.

"Ya me gustaría coger la bici más de lo que he podido cogerla, que es nada", comentó el presidente del Gobierno su alocución respecto al deporte.

Sánchez señaló que "el Ministerio de Sanidad está trabajando con el ciclismo, el fútbol y el basket. Y precisamente hoy (en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos) se ha hablado de los aforos en los estadios. Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y las ligas y federaciones están trabajando para ver si podemos dar una respuesta en común. No puede haber diferencias y no vamos a renunciar a dar una respuesta conjunta", dijo.

"Es de justicia que no pueda haber aficionados en algunos estadios solo", recalcó Pedro Sánchez.



Eso no quita que a partir de día 22, si todos entran en Fase 3 de la desescalada, ya se pueda negociar la entrada de los aficionados en los estadios. Pero hasta entonces no podrán.