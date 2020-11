El Helvetia Anaitasuna busca hoy su cuarto triunfo consecutivo

El Helvetia Anaitasuna apuesta este sábado ante el Fertiberia Puerto Sagunto (18:30) por prolongar el buen estado que atraviesa el equipo después de tres victorias consecutivas que les han dado alas. El entrenador de Anaitasuna, Quique Domínguez, ha avisado sin embargo del peligro que entraña su próximo rival, un conjunto que cuenta con "jugadores veteranos" que no pondrán las cosas fáciles a los navarros.

Helvetia viaja a la Comunidad Valenciana después de vencer con suma facilidad a Cangas por 38-24 en un partido en el que los locales no pasaron apuros ante unos gallegos que todavía no saben lo que es ganar. Ander Torriko cuajó una gran actuación con 7 goles para ofrecer a sus compañeros un juego rápido que favoreció a que el resultado terminará siendo tan alto, algo que no es muy habitual.

"La actitud frente a Cangas fue inmejorable", ha valorado Domínguez, a lo que ha añadido que celebra "competir con regularidad" para favorecer el buen momento que atraviesa el equipo, y que "una vez encuentras la ola, hay que intentar no bajarse".

Los de Domínguez saben que pueden dar un golpe sobre la mesa para lograr su cuarta victoria seguida tras las conseguidas ante Villa de Aranda, Ademar León y Frigoríficos Morrazo, y de hecho la confianza ha hecho que el grado de compenetración entre ellos les haga jugar forma alegre, dinámica y divertida, algo que favorece el juego rápido del Anaita.

De vencer, Anaitasuna podría colocarse en cuarta posición por detrás de Barcelona, Bidasoa Irun y Recoletas Atlético Valladolid.