Sánchez destaca la determinación de los deportistas en la lucha contra la pobreza infantil

Madrid, 29 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó "el poder del deporte para cambiar" situaciones y "la determinación de los deportistas para lograr objetivos", como el compromiso del Ejecutivo para luchar contra la pobreza infantil, que "es un gran objetivo de Estado".



Sánchez intervino este miércoles en el acto "El deporte rompe el círculo", organizado por el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que los olímpicos Ana Peleteiro, Ray Zapata y Desirée Vila pusieron voz al compromiso de los deportistas con este objetivo.



"Más allá de ideologías e intereses políticos, creo que no hay nadie en España que no quiera romper el círculo que atenaza a miles de niños y algo que tienen los deportistas es la determinación de lograr un objetivo maravilloso, que es reducir a o la pobreza infantil en nuestro país", afirmó.



Sánchez aseguró que se trata de "un gran objetivo de Estado y de una lucha ambiciosa y decidida" y resaltó "la utilidad del deporte para transformar las peores formas de desigualdad en una sociedad que tiene que ser más libre, más justa y más fuerte", cuando el índice de pobreza infantil en España es de un 27,4% y más de dos millones de niños y adolescentes viven en esa situación.



"No solo sois el espejo de los valores en los que todos nos sentimos reflejados y sobre todo los más pequeños. Además habéis dado el paso de implicaros activamente en la mejora de nuestro país eligiendo el terreno de juego más hermoso, donde se gana una oportunidad para los miembros más jóvenes y más desfavorecidos de nuestra sociedad", dijo, tras citar al sudafricano Nelson Mandela y su frase "el deporte tiene el poder de cambiar el mundo".



Sánchez cerró el acto en el que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ensalzó "la cantidad de valores del deporte que a veces pasan desapercibidos" para sumarse a causas como estas junto a tres de los atletas olímpicos españoles que compitieron en Tokio.



"Cuando llegué a España de Santo Domingo me quería ir porque aquí no conocía a nadie, pero descubrí la gimnasia y gracias a eso conocí a gente, empecé a tener objetivos, evolucioné y he llegado hasta aquí. Quiero que los niños vean que se puede progresar haciendo deporte, puedes crear tu círculo bueno en el que tu desarrollo como persona y atleta puede mejorar", afirmó Ray Zapata, plata en los Juegos.



Desirée Vila, diploma en la cita paralímpica, apuntó que "cada uno deja atrás sus dificultades en el deporte, que debería ser un dcho para todo el mundo".



"A mí, por mi historia personal, me hizo ver que la discapacidad no iba a ser una limitación en mi vida, es un aprendizaje fundamental, deberíamos seguir luchando y trabajando para que haya más oportunidades y que todo el mundo pueda disfruta y luchar por un objetivo que luego se extrapola a cualquier ámbito de la vida", añadió.



También la atleta Ana Peleteiro, bronce en triple salto en Tokio, habló de su experiencia personal, especialmente durante la pandemia por las dudas que le generó para continuar con su carrera, y reconoció la ayuda que puede prestar el deporte en situaciones difíciles.



"Es importante dirigirse a los barrios con menos posibilidades. Me gustaría que los niños vean en mi un ejemplo. Cuida la cabeza porque es tu motor", indicó en el Palacio de la Moncloa, donde el responsable del Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, aludió "al poder único del deporte" y agradeció tanto la colaboración de los deportistas, como de las federaciones, los clubes a través de sus fundaciones y también las empresas en este empeño.