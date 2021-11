"Vuela alto, el mundo es tuyo"; los Juegos Panamericanos Junior nacen en Cali

Cali, 25 nov (EFE).- Los Primeros Juegos Panamericanos Junior tomaron su primera bocanada de aire este jueves en la colombiana Cali cuando los jóvenes atletas locales Juan Manuel Morales y Valeria Cabezas encendieron el fuego panamericano.



Fue una bocanada que hizo honor al lema de esta edición inicial que irá hasta el próximo 5 de diciembre: "Vuela alto, el mundo es tuyo".



Y es que la inauguración se vivió en una noche lluviosa, una noche de clima atípico para una ciudad del pacífico en la que el sol siempre arde y sube la temperatura del cuerpo y del alma.



Pero Cali voló alto este jueves 25 de noviembre y llenó de color, música y juventud la noche panamericana que fue tomando el calor digno de las justas de la juventud a punta de pop, salsa, música de nuestra América indígena, y la música del Pacífico colombiano.



UN DESFILE DE PAÍSES



Antes de que el fuego olímpico encendiera los Juegos, Cali recibió a las delegaciones de los 41 países participantes en los Primeros Juegos Panamericanos Junior.



Fue a ritmo de la música característica de cada nación, fue un saludo que bajaba desde las tribunas del estadio Pascual Guerrero hasta los jóvenes que portaban los estandartes de cada país.



Abrió el desfile de delegaciones Argentina con la música de la banda Soda Stereo en el fondo y la gente celebró a los gauchos que se aparecieron con un gran número de deportistas.



Los siguió un corto grupo de tres deportistas de Antigua y Barbuda que no se quisieron perder la fiesta y en adelante el ambiente se fue calentando cuando los cubanos ingresaron al escenario a ritmo de Celia Cruz- la primera puesta en pie del público-, los estadounidenses a ritmo de Bruce Springsteen y su "Born in the USA", los venezolanos y su música llanera y el delirio que produjo la Pollera Colorá de Colombia, -la segunda ovación de pie del público-.



Fue el momento para que el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y el ministro del Deporte de Colombia, Guillermo Herrera dieran apertura a los juegos.



"Gracias por hacer posible esta gran fiesta del deporte, gracias Colombia", dijo Ilic al abrir los Juegos.



LA SALSA CALEÑA SE TOMÓ LOS JUEGOS



Fue una marea de jóvenes bailarines, de las más de cien escuelas de salsa de Cali, la que llenó la pista formada en el Pascual Guerrero y a puro "Cali Pachanguero" puso a temblar el estadio.



Al cierre, los artistas colombianos Fanny Lu, Andy Caicedo, Herencia de Timbiquí y Willy García hicieron la fiesta de deportistas, periodistas y el público que llenó el escenario bajo las medidas anticovid que la organización Panam Sports propuso.



LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR YA RESPIRAN SOLOS



El acto le dio la bienvenida a las delegaciones de los 41 países participantes y a los más de 3.500 deportistas provenientes de todos los rincones de América, que entre los 14 y 22 años competirán en 39 disciplinas de un certamen que tendrá sedes alternas en las vecinas ciudades de Buga, Yumbo, Calima-Darien, Jamundí y Palmira, así como en la caribeña de Barranquilla.



Elegida el 27 de marzo de 2019 para organizar la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior, Cali superó a las candidaturas de Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador).



La noche giró en torno a cuatro ejes temáticos: la riqueza afrocolombiana, la esencia indígena, el elemento urbano y el poder de la mezcla mestiza y de la salsa.



Hendrix Hinestroza, compositor y cantante de 'Por Nosotros', canción oficial de los Juegos, protagonizó también la noche con el segmento urbano del show acompañado de la agrupación Cali Flow.



Y finalmente, la llama ingresó al estadio siendo portada por el atleta de los Sextos Juegos Panamericanos de Cali 1971, Jaime Aparicio, acompañado de Sebastián Aparicio Estrada, Pedro Grajales, Elsy Rivas, Ana Cecilia Maquilón, Ayda Ortiz, Eucaris Caicedo y Juana Mosquera, para llegarle por último a los encargados de encender el pebetero del fuego panamericano, los jóvenes caleños Juan Manuel Morales y Valeria Cabezas.



CALI, "CAPITAL DEPORTIVA DE AMÉRICA"



Cali, nacida en el majestuoso Valle del río Cauca que forman las cordilleras occidental y central que atraviesan Colombia, y con el aroma afro que le da su cercanía al Océano Pacífico es nuevamente y como le gusta que la llamen, "La Capital Deportiva de América".



La historia de Cali, capital del colombiano departamento del Valle del Cauca en el suroeste del país cafetero, como ciudad deportiva de América comenzó cuando el 30 de julio de 1971 le dio apertura a los VI Juegos Panamericanos, evento que cambió a la ciudad y la hizo sonar, más allá de su salsa, en el resto del continente.



En 1982, la ciudad fue una de las sedes del noveno Campeonato Mundial de Baloncesto de 1982 y fue allí donde se celebró la gran final en la que la Unión Soviética derrotó 95 a 94 a Estados Unidos para ganar ese Mundial.



Posteriormente en 1995, recibió de nuevo un evento deportivo de gran importancia al ser sede de los Primeros Juegos del Océano Pacífico y en 2013 Cali celebró con éxito los Juegos Mundiales.



El apodo le queda bien, sin duda.



Carlos Andrés Valverde