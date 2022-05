El bonito guiño de Blanca Manchón al Betis

La regatista sevillana sueña con estar presente en los Juegos de París 2024 en la nueva y espectacular clase iQFoil

Ser bético se lleva a las buenas y a las malas. Si en los peores momentos nadie renegaba de sus sentimientos por el Real Betis Balompié, ahora, en uno de los mejores posibles de su historia, tras la conquista de su tercer título de Copa del Rey y en plena lucha por clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League, el verdiblanco hace gala orgulloso de sus colores tal y como siempre ha hecho. Esto va desde aficionados de a pie, pasando por famosos de mayor a menor rango, hasta llegar a deportistas reconocidos y profesionales que tienen en el Real Betis un modo de empatizar y conectar con su público. Una de las grandes deportistas nacionales que no ha perdido la oportunidad de mostrar, de nuevo, su beticismo es Blanca Manchón, reconocida regatista, practica vela para lo más neófitos en la materia, que tuvo un detalle con su Real Betis Balompié durante su último entrenamiento, tal y como mostró y compartió a través de sus redes sociales.



Blanca Manchón, regatista nacida en Sevilla de 35 años y campeona del mundo y de Europa en la categoría RS:X, se encuentra preparando los próximos eventos de la nueva clase iQFoil que tendrá su estreno en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Una modalidad espectacular y atractiva en la que se alcanzan grandes velocidades. Así lo mostró Blanca Manchón. "Ayer batí mi récord de velocidad, sólo pensaba: "Espero que no haya en pez despistado o un plástico en el agua.." Dicen que con la adrenalina no piensas... pero la verdad que si que te planteas cosas a esa velocidad".



Tras centrarse en su desarrollo y buen hacer deportivo, tuvo un pequeño mensajito para el Real Betis Balompié con quien mantiene una gran relación, puesto que siempre se ha mostrado como una bética ejemplar. "Real Betis también os di un paseíto", dijo la olímpica hispalense que tiene como objetivo estar en la próxima cita olímpica.





Ayer batí mi récord de velocidad, sólo pensaba: "espero que no haya en pez despistado o un plástico en el agua.."Dicen que con la adrenalina no piensas .. pero la verdad que si que te planteas cosas a esa velocidad ??????@RealBetis también os di un paseito ?? pic.twitter.com/n3mDwATejt — Blanca Manchón (@BlancaManchon) May 11, 2022

